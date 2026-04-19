かつては欧州列強の植民地にすぎなかったアメリカは、いかにして世界最強の国家へと成長したのか。その歩みは決して一直線ではなく、幾度となく国家の存立を揺るがす深刻な危機に直面してきた歴史でもある。しかし米国は、そのたびに大胆な政策転換と制度改革を行い、危機を次の発展の契機へと変えてきた。本記事では、本記事では、武者陵司氏の著書『トランプの資本主義革命』（日本実業出版社）より一部を抜粋・再編集し、各時代における危機とその克服のプロセスをひも解いていく。

アメリカ、最強国家への道

つい200年前は、広大な土地を有しているとはいえ、欧州の強国に比べると弱小国家そのものだった米国。それがいかにして最強国家にまでのし上がってきたのか。

米国は過去、さまざまな危機に直面してきた。それを乗り越えてきたからこそ、いまのように大きく強くなったと考えられる。

では、どのような危機に直面し、どのようにして危機を克服してきたのだろうか。

第一の危機は、南北戦争だ。1861年から1865年にかけて起こった内戦で、奴隷制存続を

主張するミシシッピ州やジョージア州、ルイジアナ州など南部の11州が合衆国を離脱して「アメリカ連合国」を結成し、合衆国に残った北部23州とのあいだで行われた戦争だが、その本質は奴隷制に賛成、反対ということよりも、国家の在り方を巡る戦いだった。

南部はプランテーション経済が盛んで、そこで栽培される綿花を欧州に輸出することで経済が成り立っていた。当時、イギリスの綿工業が発展したことで、綿花に対する需要が高まっていたため、イギリスを中心とする欧州経済とのつながりが重視された。

一方、北部は米英戦争によって英国製の工業製品が輸入できなくなったことから、米国の経済的自立が促され、北部を中心にして工業が発展したといわれている。

つまり南部は欧州など海外との自由貿易経済だったのに対し、北部は内需を中心とする閉鎖的経済だったのである。

そして、南北戦争で北部が勝利したことにより、米国は内需が発展し、国内経済がより強くなっていったと考えられる。内需拡大は米国国内の人々の生活水準の向上につながり、米国経済をさらに成長させた。

労働力を無償で提供する奴隷が解放されて賃金と購買力を持つ労働者に転換したわけだが、このことが米国に「人民の生活水準の向上」をパーパスとする国是を確立させたと考えられる。

この好循環を生み出した人物が、第16代大統領であるエイブラハム・リンカーンだ。

1861年から1865年まで4年間、大統領を務めた後、凶弾に斃れるという悲劇の大統領だが、南北戦争を乗り越え、奴隷解放を主導した人道的指導者として、歴史にその名を残している。

資本主義の礎を築いたリンカーン大統領

しかし私は、リンカーンが米国の歴代大統領のなかで最も偉大であるとされる最大の理由は、米国資本主義発展の重要な土台を築いたことにあると考えている。

その手段のひとつが、関税である。リンカーンは北部の工業地帯を保護する目的で「モリル関税法」を発動した。これは英国などからの輸入品に対して、49％の関税率を適用するというものだ。

これにより英国から入ってくる工業製品の価格が高くなり、そのおかげで米国の産業は守られた。つまり米国は、そもそもは保護主義の国なのだ。

保護主義経済学者として知られる、ドイツ出身のフリードリヒ・リストは、米国に渡り、そこで彼の学説は花開いた。自身の学説が実践されることで、経済発展の土台をつくったのが米国だったのだ。

まさしく米国は保護貿易主義の母国であり、南北戦争という困難を乗り越えることで、内需中心の需要拡大、つまり創造された資本が海外に流出することなく、米国国内の投資に回されるという好循環が生み出されたのである。

またリンカーンはグリーンバックという不換紙幣を発行して信用制度を整え、南北戦争で疲弊した国内振興を振興した。

歴史にもしもはないが、もしも南北戦争で南軍が勝っていたら米国はいまとはまったく別の歩みをしていたであろう。南部の欧州を市場とするプランテーション農業と貴族的大地主、奴隷労働という固定化された階級のもとで、工業発展は望めなかったであろう。

世界大恐慌を招いた「過剰な楽観」の代償

米国の歴史上第二の危機は1929年の世界大恐慌と、1941〜1945年の第二次世界大戦である。

世界大恐慌は「暗黒の木曜日」と呼ばれる、米国の株価暴落に端を発して世界中に広がった大不況のことだ。工業生産は半減し、株価は10分の1になり、失業率は25％まで高まった。

鉄道による米国市場の一体化、電気の普及、石油の発掘と自動車の普及など急速な技術発展により人々は自信にあふれていた。

しかし過剰な楽観が引き起こした過剰投資により、経済の供給力が著しく高まったのに、株価下落と信用収縮で著しい需要不足がもたらされ、極端な不均衡が生じた。

自国の生き残りをかけて米国が選択した方法は、金本位制からの離脱とニューディール政策である。

金本位制から離脱したのは、金融政策の自由度を高めるためだ。金本位制のもとでは、通貨発行量が金の保有量によって制限される。景気回復を促すために必要な量の通貨を供給できず、金融緩和政策の効果が限定的になってしまうのである。

戦後復興を支えたニューディール政策

米国大統領だったフランクリン・ルーズベルトは、1933年に金本位制を停止させるのと同時に、「ニューディール政策」、すなわち有効需要を創出するための財政出動も積極的に行った。

もしも大恐慌の後も、金本位制と財政均衡主義が維持されていたら、その後はどうなっただろうか。

需要不足によってデフレが長期化し、米国産業は破壊され、第二次世界大戦に勝利するための工業力は失われていたかもしれない。信用創造システムの再建強化なしにはその後の発展はなかった。

それにしても米国が大恐慌の後遺症から完全に抜け出すには、1939年からの第二次世界大戦を待たなければならなかった。

米国の自動車需要が1929年のピークを上回ったのは20年後の1949年であった。

第二次世界大戦は世界経済の危機であったが、米国の大きな転機となった。米国は大戦で被災した欧州諸国の復興を目的とした「マーシャルプラン」を策定した。

マーシャルプランは当初、復興のための資金援助の形をとり、その9割が無償贈与であった。これにより西ヨーロッパ諸国の戦後復興は早まり、同時に米国企業は巨大な欧州市場を獲得することになった。

米国が世界の工業生産の5割を支配するほどの経済大国に成長するに至ったのだ。

こうして米国経済は大いに発展し、それによってもたらされたのが大衆消費社会の到来である。

米国の人々の生活水準が劇的に向上し、1950年代から1960年代にかけては、「ゴールデン・フィフティーズ＆シックスティーズ」と呼ばれる好景気が訪れた。

戦後の復興需要と内需拡大により、米国は未曾有の経済的繁栄を謳歌したのだ。高い経済成長率が維持され、労働者階級の賃金が上昇し、中間層が成長し、多くの米国国民が豊かな生活を送れるようになった。

それと同時に、大量生産・大量消費の時代が到来し、テレビや冷蔵庫といった家電製品や自動車が一般家庭に普及し、高度大衆消費社会が形成されていったのである。

アメリカが世界経済の中心に

しかし、このような経済発展は第三の危機である1971年のニクソンショックによって壁にぶつかった。1960年代からのインフレの高まり、経済成長の鈍化、国際収支の悪化とドル不安への対応を余儀なくされたニクソン大統領は、賃金・物価凍結、10％の輸入課徴金とともにドル金交換の停止を打ち出した。

いずれも危機対応の一時的緊急措置と考えられたが、ドル金交換の停止は元に復することはなく、変動相場制という新たな国際金融体制が始まることとなった。

1944年に締結されたブレトン・ウッズ協定は、第二次世界大戦後の世界経済運営や、国際通貨管理において、米国の経済力を中心に据えることを取り決めたものだ。

欧州は戦場と化したため、戦勝国であっても経済力は大きく後退していた。そのなかで米国は本土での戦いがなかったため、自由主義陣営において経済力が突出していたのである。

ブレトン・ウッズ協定においては、米国を戦後の国際金融体制の中心に据えて、米ドルだけが金と交換できる唯一の通貨と決め、他国の通貨は米ドルとの為替レートを固定した。

ちなみに日本円は1米ドル＝360円の固定レートが適用された。

「1ドル360円」はなぜ終わったのか

ニクソンショックは、こうした米ドルと金の交換を停止するとともに、米ドルと他通貨の固定レートを廃止するものだ。ブレトン・ウッズ体制の終焉である。

なぜ、このような政策を突然、打ち出したのかというと、米国経済の成長に陰りが見え始め、インフレが高進し始めていたからである。米国国内の成長余力が低下したため、米国企業はより高い収益を求めて海外に進出し多国籍化した。

その結果、米国の海外への直接投資、軍事支出、政府援助、政府借款などによって、海外に大量の米ドルが流出、交換を義務づけられている米国の金準備が不足してしまった。

当時、経済学者トリフィンが提起した流動性のジレンマという仮説が語られた。基軸通貨国米国が世界経済の成長に必要な通貨（ドル）を供給し続けると、ドルの信認が低下し、その地位が揺らぐという矛盾である。

このとき、米国には2つの選択肢があった。ひとつは米ドルの価値を守るために金融引締め政策を行い、高金利により米国から海外に資金が流出しないようにすることだ。不況甘受の政策である。もうひとつはドルの下落の容認である。

当時のニクソン大統領、そしてポール・ボルカー財務次官は、米ドルの大増刷を行った。

ニクソンショック以前は、米国が保有している金準備以上に米ドルを刷ることに躊躇していたが、米ドルと金の兌換を停止したことによって、金の保有量に関係なく米ドルを刷れるようになったのだ。

その結果、世界中に米ドルが流通するようになり、世界経済が飛躍したのと同時に、米国国内では金融緩和や規制緩和が進められ、米国の株式市場や債券市場の規模がどんどん拡大していった。

幸運なことに、ドルの増刷で金価格は急騰したものの、恐れられていたドルの暴落は起きなかった。世界中にばらまかれた米ドルが、今度は運用先を求めて米国の金融市場に還流するという循環が生まれたからである。

米国金融市場の魅力度の高まりが、金との交換性喪失によって傷ついたドルの価値を補ったといえる。

またドルの価値の維持により米国国民の購買力は守られた。トリフィンが懸念したジレンマは見事に回避されたのである。

もっとも、1970年代末〜1980年にかけて米国歴史上最大のインフレに見舞われた。ゴールデン・フィフティーズ＆シックスティーズの長期好況のもとで生産性を大幅に上回る賃金上昇が定着、企業経営者はコスト上昇を安易に価格転嫁するという慣行が定着、そこにドル金交換の停止とオイルショックが重なったためである。

その後、原油価格は高止まりしたものの、企業の厳しいリストラとユニットレーバーコスト（単位あたり労働費用）引下げの努力が浸透し、物価上昇率は急速に低減した。

もしもドル流出の危機に金融引締めで対処していたら、世界は大不況に陥り、その後のアジアの発展はなかったであろう。米国民の生活水準向上も頓挫していただろう。

危機への対処が国をより強固に

米国の危機はここで終わらず、第四の危機、2008年にリーマンショックが起こった。いわゆるバブルの崩壊である。

バブル崩壊に関しては、リーマンショックから遡ること約20年前、日本でも不動産バブルの崩壊が起こったが、日本は不動産融資を厳格化して資金の流れを止めてしまった。

バブルが崩壊して資金の流れが目詰まりを起こしていたにもかかわらず、さらに資金供給を抑制する政策を打ち出したのだから堪ったものではない。日本経済は「失われた30年」といわれる、極めて長期のデフレ経済を経験することになった。

一方、米国はリーマンショックというバブル崩壊にどう対処したのかというと、QEと称された量的金融緩和を行い、市場に大量の資金を供給したのである。

そして、これが大成功を収めたのだ。リーマンショックの対処法も、極めてリフレ的なものだったといえる。

もしも量的金融緩和や財政資金による経済支援・不良債権処理を行わなかったら、2010年代の米国経済と資本市場の発展は望めず、今日のAI革命は起きなかっただろう。

アメリカの栄華を築いた先進思考

このように米国の歴史を振り返ると、歴史的な危機に見舞われたときの対応として2つの重要なポイントがあることに気づかされる。

ひとつは常に不変のゴールが明確であり、それが順守され続けたことだ。そのゴールとは国民生活水準の向上、つまり「成長」である。どうすれば米国経済が成長でき、米国国民の生活水準を引き上げられるか、これはいつの時代においても不変の、米国のパーパスなのである。

もうひとつのポイントは変化・改革し、壁つまり成長阻害要因を乗り越えてきたことである。

たとえば、前述したように米国経済は極めて保護主義的だったが、東西冷戦時代の終了とともに「グローバリゼーション」を声高に唱え、自由貿易主義へと大きく舵を切った。

また外交政策についても、19世紀から20世紀の初頭にかけて孤立主義（モンロー主義）を掲げ、米大陸における欧州の干渉を許さない一方で、欧州には積極的に関与しないという姿勢を見せていたのが、東西冷戦の終結後は「グローバリゼーション」を掲げ、世界の警察という立場をとるに至った。

金融政策、信用創造に関してはより大胆に変化した。それはまさしく融通無碍、試行錯誤の連続であったが、米国経済の成長と国民の生活水準向上が正義なのであった。

このように見てくると、米国が世界の覇権国の地位を築いたのは必然であったことがわかる。米国例外主義はこれまでのところ妥当しているのである。

武者 陵司

株式会社武者リサーチ

代表