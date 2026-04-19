◇NBAプレーオフ1回戦・第1戦 レイカーズ107ー98ロケッツ（2026年4月18日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（28）が18日（日本時間19日）、西プレーオフ（PO）1回戦第1戦の本拠地ロケッツ戦に先発出場した。得意の3Pシュートを2本決めるなどシュート好調で14得点。守備でも豪快ブロックを決めるなど攻守に貢献した。チームは最終Qに一気に突き放して先勝を飾った。試合後の記者会見の様子を地元メディア「レイカーズネーション」がYouTubeに動画投稿した。

「我々は本当に準備万端だった」

レイカーズのJJ・レディックHCは試合後に安どの表情を見せた。

チームは前半2点リードで折り返した。リードを守りながらも最終Qに一気に突き放した。ルーク・ケナードとレブロンの3連続3Pシュートなど13―0のランを決めて、レイカーズが第1戦を勝ち取った。八村はチーム最長41分30秒出場。14得点2リバウンド3スティール2ブロックをマークした。ケナードは5本全ての3Pシュートを決め切って、チーム最多27得点の大活躍。レブロンは19得点13アシスト、ディアンドレ・エイトンも19得点11リバウンドでダブルダブルを達成した。

指揮官は「全体として、我々の規律正しさと遂行能力には非常に満足している。ロケッツは非常にタフでフィジカルなチームだが、我々はそれに応えることができた」と総括した。

そしてミス無く全ての3Pシュートを決めきったケナードを絶賛した。「ルークが加わったことで、フロアのスペーシングが劇的に改善された。相手ディフェンスは彼を放っておけないから、その分、他の選手へのマークが甘くなるんだ。今日の彼のシュートは素晴らしかった」とコメントした。

ゲームメイクに徹した“41歳”レブロンについては「もう驚く言葉が見つからないよ」とひと言。「試合の読み、いつアタックすべきか、いつ周りを生かすべきかの判断が完璧だった。彼がコートにいるだけで、チームに安心感をもたらしてくれる」と称えた。

次戦は21日（同22日）の第2戦向けては「プレーオフは調整の連続だ。ロケッツも次は違った対策をしてくるだろう。我々もビデオを見て、さらに細かい部分をブラッシュアップしていく必要がある」と意気込んだ。