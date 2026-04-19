知念英和、干しいも愛を熱く語る「おいしさに気付ける自分でよかった」 『仮面ライダーガヴ』ショウマのように
『仮面ライダーガヴ』にショウマ／仮面ライダーガヴ役で主演した俳優の知念英和（21）が19日、東京・HMVエソラ池袋で『知念英和カレンダー』発売記念の取材会を開いた。
【写真】報道陣から求められキメポーズを見せる知念英和
自身初のカレンダー。先月19日の誕生日に発売となった。「カレンダーを皆さんにお届けしたかった。こうやって、たくさんの方に協力をいただいて出すことができてうれしいです」と笑顔。20歳から21歳にかけて撮影された。反響を問われると「『職場に飾っています』とか『デスクに置いて知念くんと目が合うと仕事がんばれます』と言われました。すごくうれしいです」とはにかんだ。
テーマは「幅を出したい」だったそう。「ファンの方に今まで見せなかった一面を。かっちりとしたスーツを大人な知念を演出してみたり、逆にもふもふで柔らかいタオルに包まれたオフの抜け感のある姿を収めています。振り幅をカレンダーに詰められたらなと思って、いろんなコンセプトで撮影をしました」と振り返った。撮影は、都内だけでなく、アイドル誌『POTATO』連載された書籍『ひでのよんな〜らいふ。』の撮影で訪れた知念の地元・沖縄でも行われた。「今は黒髪なんですけど、『カレンダーガヴ』放送中の茶髪の写真もあります。そこも注目していただけたらと思います」と呼びけた。
新年度がスタートしたばかり。新たに始めたことを問われると「干しいもにハマり始めて！今は全国のおいしい干しいもをスタッフの皆さんや会う方々に聞いてます。全国で1番おいしい干しいもを探したいと思っています」と明かす。「なんで干しいもに、これまで気づかなかったのか…。干しいものおいしさに気付ける自分でよかった。人生の楽しみに出会えました。干しいもはおいしいです。これからも推していきたい」と、お菓子について語るショウマのように干しいも愛を熱く語っていた。
カレンダーは2026年4月はじまりの20枚つづり40ページ、オール撮り下ろしの卓上ダブルリングカレンダー。等身大の知念をテーマに、寝起きのルームウェアでのくつろぐ姿から、朝食づくりのエプロン、濡れ髪での歯磨きなど、まるで日常を知念と一緒に過ごしているかのようなシチュエーションから、街中でのダッフルコート姿や、元気なプルオーバーにスケボーなど、同世代の恋人目線になって楽しめるシーン、そしてスタイリッシュなスーツ姿や、シックで艶やかなモノトーンコーデなど、知念本人の希望もかなえた、多彩な衣装と表情でつづる12ヶ月となっている。
【写真】報道陣から求められキメポーズを見せる知念英和
自身初のカレンダー。先月19日の誕生日に発売となった。「カレンダーを皆さんにお届けしたかった。こうやって、たくさんの方に協力をいただいて出すことができてうれしいです」と笑顔。20歳から21歳にかけて撮影された。反響を問われると「『職場に飾っています』とか『デスクに置いて知念くんと目が合うと仕事がんばれます』と言われました。すごくうれしいです」とはにかんだ。
新年度がスタートしたばかり。新たに始めたことを問われると「干しいもにハマり始めて！今は全国のおいしい干しいもをスタッフの皆さんや会う方々に聞いてます。全国で1番おいしい干しいもを探したいと思っています」と明かす。「なんで干しいもに、これまで気づかなかったのか…。干しいものおいしさに気付ける自分でよかった。人生の楽しみに出会えました。干しいもはおいしいです。これからも推していきたい」と、お菓子について語るショウマのように干しいも愛を熱く語っていた。
カレンダーは2026年4月はじまりの20枚つづり40ページ、オール撮り下ろしの卓上ダブルリングカレンダー。等身大の知念をテーマに、寝起きのルームウェアでのくつろぐ姿から、朝食づくりのエプロン、濡れ髪での歯磨きなど、まるで日常を知念と一緒に過ごしているかのようなシチュエーションから、街中でのダッフルコート姿や、元気なプルオーバーにスケボーなど、同世代の恋人目線になって楽しめるシーン、そしてスタイリッシュなスーツ姿や、シックで艶やかなモノトーンコーデなど、知念本人の希望もかなえた、多彩な衣装と表情でつづる12ヶ月となっている。