【4月18日B1試合結果】宇都宮と名古屋DがCS進出決定…千葉Jはホグ39得点で北海道撃破し東地区2位へ

4月18日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦の第33節GAME1の13試合が開催され、白熱した戦いが繰り広げられた。

東地区3位の千葉ジェッツは、大黒柱のジャリル・オカフォーが契約解除となった直後のレバンガ北海道（同地区5位）と敵地で対戦。試合序盤から渡邊雄太が躍動し、第1クォーターだけで13得点を奪い35－21でこのクォーターを終えた。64－45と19点リードで試合を折り返すと、後半も千葉J優勢で時計が進む。終盤に追い上げを許すも、104－94で勝利。ディー・ジェイ・ホグが39得点と大爆発した千葉Jは3連勝を飾り、東地区2位に浮上。一方北海道はワイルドカード出場圏内から一歩後退した。

東地区首位の宇都宮ブレックスは13連勝中と波に乗る群馬クレインサンダーズ（同地区2位）と対戦した。試合終盤から両者一歩も譲らぬ展開となるなか、D.J・ニュービルを中心としたオフェンスを展開する。しかし、群馬に上回られ37－44の7点ビハインドで前半を終えた。

後半に入り一時は逆転に成功するも、再び突き放され55－63で第3クォーターを終えた。最終クォーターではギャビン・エドワーズとグラント・ジェレットらが執念を見せて追い上げ、試合はシーソーゲームへと発展。最後はニュービルが勝負強さを発揮してシュートを決めきり、86－82で接戦を制した。この勝利により、宇都宮はCS進出が決定。連勝が途絶えた群馬は、ワイルドカード圏内へと順位を下げた。

IGアリーナでは名古屋ダイヤモンドドルフィンズと滋賀レイクスが対戦。前半から激しい点の取り合いとなり、43－40の名古屋Dリードで試合を折り返す。後半に入るとアイザイア・マーフィーの3ポイントなどで一挙33得点の猛攻を披露。76－64とリードを2ケタに広げることに成功した。第4クォーターも一度もリードを譲らず、106－95で名古屋Dが勝利。これにより名古屋DはCS進出を決め、西地区の上位2チーム枠が確定した。

そのほか、シーホース三河が京都ハンナリーズを破りワイルドカード1位をキープ。琉球ゴールデンキングスが三遠ネオフェニックスに快勝し、ワイルドカード2位を維持した。

4月18日行われたB1リーグ戦の結果一覧は以下の通り。

■4月18日B1リーグ戦試合結果一覧



広島 102－104 島根



北海道 94－104 千葉J



横浜BC 69－60 SR渋谷



大阪 98－76 川崎



茨城 69－90 長崎



群馬 82－86 宇都宮



越谷 66－73 A東京



A千葉 83－65 秋田



富山 55－72 仙台



京都 84－89 三河



FE名古屋 74－83 佐賀



名古屋D 106－95 滋賀



琉球 102－82 三遠

■B1順位表



【東地区】



1位：宇都宮 41勝13敗



2位：千葉J 37勝17敗



3位：群馬 37勝17敗



4位：A東京 36勝18敗



5位：北海道 33勝21敗



6位：仙台 33勝21敗



7位：横浜BC 25勝29敗



8位：SR渋谷 22勝32敗



9位：越谷 18勝36敗



10位：A千葉 17勝37敗



11位：茨城 15勝39敗



12位：川崎 14勝40敗



13位：秋田 10勝44敗

【西地区】



1位：長崎 42勝12敗



2位：名古屋D 41勝13敗



3位：三河 38勝16敗



4位：琉球 38勝16敗



5位：三遠 32勝22敗



6位：広島 30勝24敗



7位：佐賀 28勝26敗



8位：島根 25勝29敗



9位：大阪 21勝33敗



10位：滋賀 21勝33敗



11位：京都 18勝36敗



12位：FE名古屋 17勝37敗



13位：富山 13勝41敗

【ワイルドカード上位】



1位：三河 38勝16敗



2位：琉球 38勝16敗



3位：群馬 37勝17敗



4位：A東京 36勝18敗



5位：北海道 33勝21敗



6位：仙台 33勝21敗



7位：三遠 32勝22敗



8位：広島 30勝24敗



9位：佐賀 28勝26敗



10位：島根 25勝29敗

【動画】宇都宮vs群馬ハイライト映像