カリッと軽やか＆うまみたっぷり！春に味わう「新じゃがレシピ」2品
【画像を見る】やさしい甘み＆とろけるおいしさ！旬を味わう「新じゃが＆新玉ねぎ」レシピ11品
皮つきでもおいしく食べられる新じゃがなら、下ごしらえもぐっと手軽に。香ばしさや風味もそのまま味わえ、シンプルな味付けで素材のおいしさが引き立ちます。もう一品ほしいときやおつまみとしても大活躍の2品をご紹介します。
教えてくれたのは▷上島亜紀さん
料理研究家。食育アドバイザーやジュニア・アスリートフードマイスターの資格を持つ。神奈川県の自宅にて料理教室「Cooking Studio A’s Table」を主宰。簡単につくれる家庭料理のレシピが人気。
軽い口当たりは新じゃがの時期ならでは。青のりたっぷりで香り高く仕上げて
【材料・2人分】
新じゃがいも…2個（約300g）
青のり…小さじ1
塩 小麦粉 揚げ油
【作り方】
1．新じゃがは皮つきのままよく洗い、8等分のくし形切りにする。ポリ袋に入れ、塩少々、青のり小さじ1/4を加えてまぶし、最後に小麦粉大さじ1を加えてまぶす。
2．フライパンに揚げ油を1.5cm深さまで入れ、約170℃に熱する。1を入れ、上下を返しながら揚げ色がつくまで3〜4分揚げる。竹串がスッと通るようになったら取り出し、青のり小さじ3/4と塩少々をふる。
（1人分158kcal／塩分0.5g）
＜ポイント＞
青のりを先にまぶしてから小麦粉をまぶす。こうすると小麦粉でコーティングされ、青のりが焦げて黒くならない。
■新じゃがとえびとザーサイの炒め
ザーサイの塩けがアクセント。シンプルなのに奥深いうまみが魅力
【材料・2人分】
新じゃがいも…2個（約300g）
むきえび…200g
ザーサイ（味つき）… 80g
片栗粉 ごま油 塩 酒
粗びき黒こしょう
【作り方】
1．新じゃがは皮つきのままよく洗い、8〜9等分の乱切りにする。えびはあれば背わたを取り、片栗粉大さじ1をもみ込んで流水で洗い、水けを拭く。
2．フライパンにごま油大さじ1を中火で熱し、新じゃが、塩少々を加えて炒める。油がまわったらふたをして弱めの中火にし、途中混ぜながら約5分蒸し焼きにする。
3．えび、ザーサイ、酒大さじ1を加えて、えびに火が通るまで約2分炒める。新じゃがに竹串がスッと通るようになったら、塩で味をととのえ（塩はザーサイの塩分に合わせて加減する）、粗びき黒こしょう少々をふる。
（1人分232kcal／塩分3.4g）
＜新じゃがMEMO＞
1．長期保存はNG。野菜室に入れて早く食べ切ること！
通年出回るものと違い、水分が多いので日もちしません。新じゃがは日に当たると発芽や緑化が進むので、野菜室で保存して。
2．新じゃがは皮はむかずにそのまま調理がおすすめ！※
新じゃがの皮は薄く、皮ごとおいしく食べられるのが特徴。野菜用のスポンジでよくこすり洗いして汚れを落とし、そのまま加熱を。
※芽が出ていたり、皮が緑色に変色している場合は、その部分に天然毒素であるソラニンやチャコニンが多く含まれているため、調理の際に充分に取り除きましょう。
＊ ＊ ＊
使っている調味料はシンプルなものばかりだけど、新じゃがの風味や食感がしっかりと引き立ち、満足感のある味わいに。旬の新じゃがを存分に楽しんでみてください。
レシピ考案／上島亜紀 撮影／川上朋子 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久昌子
文＝畠山麻美