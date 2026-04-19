「抗生物質」が風邪に効かない理由はご存知ですか？【医師監修】

風邪は細菌ではなくウイルスが原因で起こるため、抗生物質を服用しても症状の改善は期待できません。本章では、抗生物質とウイルスそれぞれの仕組みの違いに触れながら、なぜ抗生物質が風邪に作用しないのかについて解説します。ウイルスと細菌の構造的な違いを正しく理解することで、薬の使い方への認識を深めるきっかけにしていただければ幸いです。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

抗生物質が風邪に効かない理由

抗生物質（抗菌薬）は細菌を殺したり増殖を抑えたりする医薬品であり、ウイルスには作用しません。風邪やインフルエンザの原因はウイルスであるため、抗生物質を服用しても症状の改善は期待できないのです。

風邪の原因はウイルス感染

風邪の原因となる病原体は、ライノウイルス、コロナウイルス、アデノウイルスなど200種類以上のウイルスが知られています。これらのウイルスは上気道（鼻や喉）の粘膜に感染し、鼻水、鼻づまり、喉の痛み、咳、発熱といった症状を引き起こします。ウイルスは細菌とは構造が大きく異なり、細菌のように細胞壁を持たず、宿主細胞の中でのみ増殖できる特徴があります。抗生物質は細菌の細胞壁合成を阻害したり、タンパク質合成を妨げたりすることで効果を発揮するため、細胞壁を持たないウイルスには全く作用しません。風邪症状が出ているときに抗生物質を服用しても、ウイルスの増殖を抑えることはできず、症状の軽減や治癒の促進にはつながらないのです。

抗生物質とウイルスの関係性

抗生物質が細菌にのみ有効である理由は、その作用機序にあります。細菌は独立した細胞構造を持ち、自ら代謝を行い増殖しますが、ウイルスは遺伝物質とそれを包むタンパク質の殻から構成される極めて単純な構造です。ウイルスは人間の細胞に侵入し、その細胞の機能を乗っ取って自分のコピーを作らせることで増殖します。抗生物質が標的とする細菌特有の構造や代謝経路がウイルスには存在しないため、どのような種類の抗生物質であってもウイルス感染には効果を示しません。ただし、予防的な抗生物質投与は薬剤耐性菌の問題から一般的な風邪に対しては推奨されていません。一方で、手術前後や特定の高リスク患者では、ガイドラインに基づいた予防的投与が適切とされる場合もあります。

まとめ

抗生物質は細菌感染症の治療に不可欠な医薬品ですが、風邪などのウイルス性疾患には効果がなく、不適切な使用は腸内細菌叢を乱し、薬剤耐性菌を生み出す原因となります。処方された抗生物質は指示通りに最後まで飲みきり、残薬を自己判断で使用しないことが重要です。症状や疑問があれば医師や薬剤師に相談し、抗生物質の適正使用を心がけることで、自分自身の健康と将来世代のために有効な治療手段を守ることができます。気になる症状がある場合は、自己判断せず医療機関を受診し、専門家の診断を受けることをおすすめします。

参考文献

厚生労働省「抗微生物薬適正使用の手引き」

国立感染症研究所「薬剤耐性菌感染症」

日本化学療法学会「抗菌薬適正使用支援プログラム実践のためのガイダンス」