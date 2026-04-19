【NBA試合速報】2026年4月19日（日） ロサンゼルス・レイカーズ vs ヒューストン・ロケッツ
ロサンゼルス・レイカーズ vs ヒューストン・ロケッツ
日付：2026年4月19日（日）
開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）
最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 107 - 98 ヒューストン・ロケッツ
NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ヒューストン・ロケッツがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。
第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし33-29で終了する。
第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにヒューストン・ロケッツがリードし50-48で終了する。
第3クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び75-66で終了する。
第4クォーターは両チーム譲らず107-98で終了する。
試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は41:30出場、14得点、0アシスト、2リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-19 12:45:05 更新