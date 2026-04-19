【ライブレポート】いきものがかり、約16年ぶり開催の47都道府県ツアースタート！満員の観客詰めかけた地元・神奈川県に「こんにつあー！」
いきものがかりによる、2010年以来となる全国47都道府県ツアー『いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2026-2027 超全国あんぎゃー!! ～47都道府県ぐるっと日本一周しまSHOW!!～』が4月18日よりスタート。「SAKURA」でデビューしてから今年で20周年というメモリアルイヤー真っ最中のツアーの幕開けを、地元である神奈川県・厚木文化会館 大ホールに集まった約1400人のファンとともに飾った。
■「初めてホールでワンマンライブをしたのが厚木文化会館です。でもやったのは小ホール。大きくなりました！」
ステージに登場した吉岡聖恵・水野良樹はツアーお決まりの挨拶として「厚木のみなさん！こんにつあー！」とファンに語りかけた。その後「最後まで楽しんでいきましょう」という掛け声とともに、「気まぐれロマンティック」や「ブルーバード」といった、ライブでの定番の人気曲を中心にパフォーマンスを披露。
MCでは初日開催地、厚木文化会館についての思い出として「初めていきものがかりがホールでワンマンライブをしたのが厚木文化会館です。でもやったのは小ホール。大きくなりました！」と振り返る。さらに「いつも地元のみなさんに甘えさせてもらっています。いつも助けられています、ありがとう」と地元開催で全国ツアーのスタートを迎えることに感謝をつづっていた。
満員の観客が集うなか行われた約2時間半に及ぶライブは白熱した空気のなか行われ、ツアーは無事にスタート。現在ツアー日程は、2027年4月末の公演まで発表中。2026年公演はすでにチケットが完売している会場が多いため、販売中の会場については早めにチェックしよう。
PHOTO BY 谷本将典
■ライブ情報
『いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2026-2027 超全国あんぎゃー!!～47都道府県ぐるっと日本一周しまSHOW!!～』
04/18（土）神奈川・厚木市文化会館
04/26（日）千葉・市川市文化会館 大ホール
04/29（水・祝）群馬・高崎芸術劇場 大劇場
05/23（土）岡山・岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場
05/24（日）鳥取・米子コンベンションセンター
07/18（土）福岡・福岡サンパレス ホテル&ホール
07/19（日）熊本・熊本城ホール メインホール
08/01（土）長崎・ベネックス長崎ブリックホール
08/02（日）大分・iichikoグランシアタ
08/09（日）山形・やまぎん県民ホール
08/29（土）滋賀・大津市民会館 大ホール
10/03（土）島根・島根県芸術文化センターグラントワ
10/04（日）広島・広島文化学園HBGホール
10/10（土）香川・レクザムホール・大ホール
10/11（日）愛媛・松山市民会館・大ホール
10/17（土）青森・リンクステーションホール青森
11/03（火・祝）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru
[2027年]
02/07（日）宮城・仙台サンプラザホール
02/27（土）福井・フェニックス・プラザ エルピス 大ホール
02/28（日）富山・高周波文化ホール 大ホール
03/06（土）奈良・なら100年会館 大ホール
03/07（日）京都・ロームシアター京都 メインホール
03/20（土）愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
03/21（日）愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
03/27（土）沖縄・沖縄コンベンションセンター 劇場棟
04/03（土）石川・本多の森 北電ホール
04/04（日）長野・長野市芸術館 メインホール
04/10（土）東京・SGC HALL ARIAKE
04/24（土）栃木・栃木県総合文化センター メインホール
04/25（日）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
…他順次発表
■リリース情報
2026.03.11 ON SALE
ALBUM『いきものがかり meets 2』
■関連リンク
いきものがかり OFFICIAL SITE
https://ikimonogakari.com
■【画像】ライブ写真
PHOTO BY 谷本将典
PHOTO BY 谷本将典
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