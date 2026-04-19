やや年配の女性が、目の前で４人がテーブルを囲んで興じるトランプのゲームを眺めていた。頭上で「ガタン」という音がした。女性は見上げることもせず移動した。１歩か１歩半踏み出したところで、女性が今しがたまでいた場所に大きな物体が落下して地面に激突した。「ガン！」と大きな音を出した。空調の室外機だった。中国でこの動画がネット投稿されると、この女性の危機回避の「神」能力を称賛する声が相次いだ。中国メディアの紅星新聞などが伝えた。

中国では寒い季節が過ぎれば、高齢者などが屋外に椅子やテーブルを置いて雑談にふけったり、場合によってはトランプや将棋に興じたりする。大都会の大通りではさすがにあまり見慣れなくなったが、旧市街の路地や公園の片隅、古い集合住宅の敷地内では今でもそんな楽しみ方をする人をよく見る。

動画は広東省東莞市内で4月14日夜に撮影された。映っているのはテーブルを囲んでトランプに興じる4人と、すぐそばで勝負の様子をのぞき込んでいた女性の計5人だ。頭上で音がすると、トランプをしていた人のうち3人は、上を見上げて、自分の体を手でかばおうとしてた。室外機に直撃されれば手でかばっても意味がないと思われるが、本能的な防御行動だろう。トランプをしていた残りの１人は、室外機が地面に激突するまで反応しなかった。

特異な行動を見せたのが女性だ。女性は上方で音がした瞬間に、見上げることもなく移動した。今しがたまでいた場所の地面に室外機が激突して、「ガン！」と大きな音を出してから初めて振り返った。室外機からは「シュー」という音が続いた。冷媒ガスの噴出と思われる。人々が大声を出しはじめた。あたりが騒然としはじめた。

女性は当時の状況を、「かすかに音が聞こえたような気がして、頭の上に風の音を感じました。何か重いものが自分の頭に落ちてくると（感じて）、瞬間的に足を踏み出しました。どこがどうなったのか、見もしませんでした」と説明した。上方から音が聞こえてから室外機が地面に激突するまで、わずか１秒程度だった。女性が最初に状況を確認しようとしていたら、落下してきた空調機に直撃されたのは確実だ。

報道によると、集合住宅の6階で空調室外機の取り付け作業を行っていた際の事故と分かった。主な原因は、作業員による落下防止措置が不十分だったことという。

投稿された動画には「おばちゃんは第六感がマックスだね。頭も上げずにスッと避けてる」「なんて強運なんだ。落ちてきたのは、まさに立っていた場所じゃないか」「この女性は反応が本当に速い。死神とすれ違ったようなものだ。きっと100歳まで長生きするよ」「（宝くじの）500万元（約1億円）が当たるよりスゴい」「他の人だったら間違いなく終わってた」などと、女性の「神回避」に驚嘆するコメントが多く集まった。（翻訳・編集/如月隼人）