女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が20日、第16話が放送される。

直美（上坂）が捨松（多部未華子）たちと炊き出しに向かうと、偶然同じ場所で吉江（原田泰造）とりん（見上）も炊き出しに来ていた。そんな中、炊き出しを食べた1人の男の子が突然体調を崩す。感染病を疑い誰も助けようとしない中、りんと直美はとっさに子どもに駆け寄る。その2人の姿を見た捨松はある提案をするため自宅に呼び寄せる。

吉澤智子氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算114作目。田中ひかる氏の「明治のナイチンゲール 大関和物語」を原案とし、文明開化が進むもまだ女性の職業が確立されていない明治時代に、看護の世界に飛び込み日本初の「トレインドナース」と呼ばれた大関和（ちか）と鈴木雅（まさ）をモチーフにした2人の女性の活躍を描くバディ劇。見上は大関がモデルの一ノ瀬りん、上坂は鈴木がモデルの大家直美を演じる。

主題歌は3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」の「風と町」。語りは歌手の研ナオコが務める。