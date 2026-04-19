『累計70万枚』売れた大ヒット！【ハニーズ】ゆるっとしすぎない「きれい見えパンツ」

オンオフ問わず使える「きれいめパンツ」は大人のワードローブに備えておきたいアイテム。お気に入りが見つからないという人は【ハニーズ】の大ヒットパンツを試してみて。今回注目したのは、シリーズ累計販売本数70万枚を超える大人気シリーズのアイテム。美シルエットと楽なはき心地を両立させた優秀パンツは、ヘビロテ間違いなしかも！

美脚見えが狙えるストレートパンツ

【ハニーズ】「美ージーストレート（股下63cm）」\2,980（税込）

タックとセンタープレスが入った、きれいめデザインのストレートパンツ。ストンと落ちるシルエットで美脚見えが狙えます。ストレッチの効いた素材やウエストゴムでラクに穿けるのもうれしいポイント。シワになりにくく洗濯機もOKというお手入れのラクさも優秀といえそう！

すっきりテーパードパンツで細見え

【ハニーズ】「美ージーテーパード（股下63cm）」\2,680（税込）

細見えを意識したいなら、テーパードタイプがおすすめ。太ももまわりにはゆとりを持たせながら、足首にかけて絞ったシルエットで、脚全体をすっきり見せる効果が期待できます。足首が見えることで軽さが出るため、春夏コーデにもぴったり。こちらも先のパンツと仕様は同じで、はき心地とお手入れともにラクちんなのが魅力です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。