ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫がプレミアリーグ第33節のトッテナム戦で決めたスーパーゴールに現地メディアから称賛が集まっている。



最終的に後半ATにジョルジニオ・ルターが劇的同点ゴールを決め、ブライトンとトッテナムの試合は2-2で終了したが、この試合で大きな注目を集めたのが前半ATの三笘のスーパーボレーだ。



右サイドのパスカル・グロスのクロスをファーサイドに走り込んだ三笘が左足でダイレクトボレー。迷いなく振り抜いた左足のシュートは勢いよくネットに突き刺さった。





このゴールを見たトッテナムOBのアンディ・リード氏は英『BBC』にて「うわあ、本当に信じられないゴールだ。三笘はボールをとてもうまくコントロールしている。なんて素晴らしいゴールなんだ。あのゴールはどれだけ褒めても褒め足りない。あのボールをコントロールして、さらにスピードまで乗せる技術のレベルは本当に素晴らしい。トッテナム・スタジアムは静まり返っている。得点のタイミングとしても完璧だ」と絶賛している。またブライトンの地元紙『Sussex World』は三笘に10点満点中8点と高得点をつけており、「まさに奇跡的なゴールだった。前半終了間際にブライトンを同点に追いつかせるあのゴールは圧巻だった」と衝撃ボレー弾を称賛。その後76分に交代した件についても触れており、「このウインガーにとって、今シーズンは本当に怪我に悩まされるシーズンとなっている。今回の怪我も、深刻なものではなかったことを願うばかりだ」と伝えている。そして英『THE Sun』も三笘について触れており、「ブライトンは好調を維持している優れたチームだ。そして三笘薫という、まさに魔法のようなプレイができる選手がいる」と日本代表MFを讃えた。今シーズンはプレミアリーグ22試合に出場して3ゴールを記録する三笘。この試合での途中交代は懸念材料となっているが、このゴールをきっかけに終盤戦でさらなる活躍を期待したい。