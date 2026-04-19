元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が１９日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」に出演。大学時代に屈辱を味わった現大物キャスターを告白した。

この日はかまいたちの濱家隆一、山内健司の２人と東大駒場キャンパスを訪れた。

一茂は「ちょっと思い出一ついい？」と自ら切り出すと、「野球部の時にね、オレ六大学でしょ。オレらのとき大体５位、６位って東大か立教なのね。東大と試合の前に、絶対に言われるのが先輩や監督、コーチから『お前達さあ、東大に負けたら、頭で勝てない、スポーツでも勝てない。ここに絶対負けるな』って。だから凄いプレッシャーかかるの」と立大時代、六大学リーグの東大との試合は常に重圧がかかっていたと明かした。

濱家が「一茂さんの代は負けたことなかったんですか？」と聞くと、一茂は「負けたことがあるのよ」とバツが悪そうに回答。「それがちょうど今、『報道ステーション』でキャスター務めている大越さん。あの人、オレが１年生のとき、４年生のピッチャーだったのエースで…。しかもオレ１年で試合出てて負けた」と当時東大のエースだった元ＮＨＫで現在テレビ朝日「報道ステーション」でメインキャスターを務める大越健介氏に抑え込まれたことを告白した。

東大に白星を献上したことで「大変なことになった。応援団から終わった後、『お前たちふざんけんなよ！』って。応援団なのにオレらが怒られた」と屈辱の思い出を明かしていた。