電気代が去年より「月3000円」高くなっていました。使い方はほとんど同じなのに、なぜ上がるのでしょうか？

電気料金そのものが値上げされている

最も大きな要因の一つが、電気料金の値上げです。電力会社は燃料費や発電コストの上昇に応じて料金を見直すことがあり、ここ数年はその傾向が強まっています。

特に火力発電に必要な液化天然ガス（LNG）や石炭の価格が世界的に高騰したことで、日本の電気料金も影響を受けています。そのため、同じ使用量でも支払額が増えるという現象が起きています。



燃料費調整額の変動

電気料金には「燃料費調整額」という仕組みがあり、これは燃料価格の変動を電気代に反映させるものです。燃料価格が高騰すると、この調整額も上がり、結果として電気代が増えます。

逆に燃料価格が下がれば電気代も下がる可能性がありますが、近年は高止まりしていることが多く、家計への負担が続いています。電気代の明細を見ると、この項目が増えていることに気づく人も多いでしょう。



再生可能エネルギー賦課金の上昇

もう一つ見落とされがちな要因が「再生可能エネルギー発電促進賦課金」です。これは太陽光や風力などの再エネ普及のために、電気利用者が広く負担している費用です。

この賦課金は毎年見直されており、年によっては上昇することがあります。わずかな差でも、毎月の電気使用量に応じて加算されるため、年間では大きな金額差になることもあります。



契約プランや単価の影響

電力自由化により、さまざまな料金プランが登場していますが、その内容によっても電気代は変わります。例えば、時間帯によって単価が異なるプランや、市場価格と連動するプランなどがあります。

特に市場連動型プランでは、電力価格が高騰した際に料金が大きく上がることがあります。自分では使い方を変えていなくても、契約プランの影響で料金が変動している可能性もあります。



気温や環境の微妙な変化

「使い方は同じ」と感じていても、実際には気温の違いによって電力消費が増えている場合があります。例えば、夏が例年より暑かったり、冬が寒かったりすると、エアコンの稼働時間が自然と増えます。

また、冷蔵庫や給湯器などの機器は外気温の影響を受けやすく、気づかないうちに消費電力が増えていることもあります。こうした小さな変化が積み重なり、電気代の差となって現れます。



家電の経年劣化も影響する

長年使っている家電は、性能が低下し、電力効率が悪くなることがあります。特に冷蔵庫やエアコンは消費電力が大きいため、古い機種ほど電気代がかかりやすくなります。

見た目や使い勝手が変わらなくても、内部の効率が落ちているケースもあるため、10年以上使用している家電がある場合は見直しを検討してもよいでしょう。



電気代を抑えるための対策

電気代の上昇を抑えるためには、まず明細を確認し、どの項目が増えているのかを把握することが重要です。そのうえで、契約プランの見直しや、省エネ家電への買い替え、エアコンの設定温度の調整などを行うと効果的です。

また、電力会社の乗り換えによって料金が安くなる場合もあります。複数のプランを比較し、自分の生活スタイルに合ったものを選ぶことが節約につながります。



まとめ

電気代が上がる理由は、単なる使い方の問題だけではなく、燃料費の高騰や制度の変化、契約内容などさまざまな要因が関係しています。同じ生活をしていても料金が変わるのは珍しいことではありません。

まずは原因を知り、できる範囲で対策を講じることが、家計の負担を軽減する第一歩となるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー