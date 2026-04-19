かつて日本には、城が2万5000〜3万ほどもあったと言われています。「近くの城に関する資料を調べてみると、怪談や思わぬ物語の発見があるかも知れません」と語るのは、『生き屏風』で日本ホラー小説大賞短編賞を受賞し、怪談イベントにも多数出演する小説家・田辺青蛙さんです。そこで今回は、田辺さんが日本全国の名城にまつわる怪談の数々を集めた『名城怪談』から一部を抜粋してお届けします。

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

岐阜城が「稲葉山城」と呼ばれた時代

織田信長は息子の信忠に家督を譲るまで、楽市楽座をはじめとする斬新な政策を次々と打ち出し、それらによって城下は大変な賑わいを見せた。

さてそんな岐阜城が「稲葉山城」と呼ばれた時代、斎藤道三に纏わるこんな話が伝わっている。

道三の父親は西村新左衛門尉（にしむらしんざえもんのじょう）といい、もともとは京都・妙覚寺の僧侶であったが、還俗し油売りの商人となって美濃を訪れ、美濃の守護代斎藤氏の重臣長井氏に仕え、「長井」姓を称するようになった。

その子道三は、当初、長井新九郎規秀を名乗ったが、長井氏の総領を討ち、苗字を守護代の「斎藤」に改めて「斎藤新九郎利政」と称し、やがて守護の土岐頼芸を追放して、美濃一国の支配者となった。

「まむし」と呼ばれた斎藤道三

「道三」は出家後の法号である。

切れ者で、非情な人間であったことから、道三は「まむし」とあだなされたと伝えられる。



『名城怪談』（著：田辺青蛙、監修：北川央、イラスト：うめだまりこ／エクスナレッジ）

『国盗り物語』をはじめ、従来は『美濃国諸旧記』などの記述に基づき美濃の国盗りは道三一代の物語として描かれてきたが、実は父子二代の事跡であったことが明らかになっている。

しかし、弘治2年（1556）、道三は息子の義龍と対決することとなり、多勢に無勢で敗れた。

「まむし」と呼ばれた男の最期

その戦いの最中、道三は脛を薙ぎ払われた後に、首を切り落とされた。その道三の首に、一番槍をめぐる争いが起こり、証拠として鼻をそぎ落とされてしまった。「まむし」と呼ばれた男の最期はこのように無惨な姿だったようだ。

その後、義龍の息子・龍興が稲葉山城の城主になったが、道三の娘を妻にしていた信長によって、舅（しゅうと）の仇という大義名分のもとに滅ぼされた。



（写真提供：Photo AC）

信長は稲葉山城を「岐阜城」と改名し、天下人を志す武将の城に相応しく絢爛豪華に改修し、気に入っていたらしいが、本能寺で非業の死を遂げた。

信長から岐阜城を譲られていた嫡男信忠も、父・信長と共に本能寺の変で亡くなり、その後、信長の三男・信孝、池田恒興の子・元助（之助）、織田秀信などが次々と城主になったが、いずれも短期間に終わっている。

岐阜城には幽霊が出る

だからだろうか、岐阜城には幽霊が出るとの噂があった。

岐阜城には、道三に殺された長井氏や道三、義龍、さらに信長の子供たちの幽霊も出て、そのたびに城内の人々は震え上がったという。

関ヶ原合戦後、慶長6年（1601）に、徳川家康は娘婿の奥平信昌に美濃で10万石を与えたが、こういった噂に怯えたからだろうか、信昌は岐阜城には入らず、新たに加納城を築き、そこを居城とした。

※本稿は、『名城怪談』（エクスナレッジ）の一部を再編集したものです。