2016年に「いのちがけ」でデビューした砂原浩太朗さんは、22年には17歳の武士を主人公とした『黛家の兄弟』で山本周五郎賞を受賞。架空の藩「神山藩」を舞台とした〈神山藩シリーズ〉など、時代・歴史小説を数多く手がけてきました。そんな砂原さんが、江戸時代の武家の女性たちを書いた短編集『武家女人記』。そこに込めた思いとは――。（構成：野本由起 撮影：本社・武田裕介）

【書影】『武家女人記』（著：砂原浩太朗／集英社）

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制約に抗い、強く生きる女性たち

2016年にデビューしてから、時代・歴史小説を主に書いてきました。本書は、江戸時代に生きる武家の女性たちを主人公にした7つの短編からなります。

武家の使命は、まず家を存続させること。家柄や体面を何よりも重んじ、身分が高いほどこうした傾向が強い。そのため、武家は農家や商家よりもはるかに制約が多く、なかでも女性は気軽に出かけることすらできませんでした。

さぞかし不自由だったろうと思いますが、それでもひたすら耐えるばかりではなく、それぞれの思いや生き方があったはず。それに、作家にとっては、制約に抗うさまはかえってドラマに仕立てやすいもの。そうした世にあっても、主体性をもって強く生きる女性の姿を描きたかったのです。

7編に登場する女性たちは、身分も年齢もさまざま。全体のバランスも考慮し、読後感が清々しい作品を7割、苦みが残る作品を3割という配分にしました。

武家が政権を握る時代には、名誉を守るため、家を存続させるために、生死を懸けた出来事も起こりうる。どの短編でも、そうした時代小説ならではのシチュエーションを描きつつ、現代の読者にも相通じる心情を盛り込みました。



『武家女人記』（著：砂原浩太朗／集英社）

今と変わらぬ人間の本質

例えば「深雪花（みゆきばな）」で描いたのは、雪に魅せられ、学究的な興味をもつ穂波（ほなみ）という女性。今でいう理系女子ですが、当時の女性の身では藩校で学ぶことも叶わず、普通に通える兄を羨ましく思うとともに、もどかしさを抱えている。

大学進学率が上がった今でも、地方暮らしで「わざわざ東京の大学に行かなくても」と、親に難色を示される女性もいると思います。学問に限らず、希望する職に就けない、やりたいことを妨害されるという経験をしてきた人もいるはず。穂波の境遇は、どこか現代に通じる部分もあるのではないでしょうか。

「あねおとうと」では、とある藩の筆頭家老の母親である美佐を描きました。実家の弟が息子を失脚させようとしているのではないかと案じた美佐は、2人の仲を取り持とうと思案するなかで、場合によっては弟を手にかけることもありうると覚悟をします。

彼女が守りたいのは単なる家名ではありません。彼女にとって、家とは亡夫や息子をはじめとした大切な人たちの集まり。だから、身を賭してでも守りたいのです。

家のために犠牲になる女性ではなく、大事な人たちのために意志をもって行動する。どんな時代でも共感できる、そうした女性像を意識しました。

読者から特に反響が大きかったのは「縄綯（なわな）い」です。足軽の妻としてつましく暮らしてきたたえは、夫を突然亡くして苦境に立たされます。幼い息子と姑を養うため、縄を綯う内職を始めたものの、家計は苦しい。

追い詰められて余裕がなくなり、姑や子どもさえも疎ましく感じてしまったり、かと思えば手ひどい裏切りに遭ったり。そこに今と変わらぬ人間の本質を見たのか、「身につまされる」「現代に通じる話だ」という声をいただきました。

確たる思いを抱いて

私は、人間関係や登場人物の成長を描くことに強い関心があります。ほかにも、さまざまな夫婦、親子、嫁姑のありようを描いたので、自分ごととして読んでいただけたら嬉しいです。

自分の道を生きる7人の女性たちを衝き動かすのは、「こうありたい」や「これだけは嫌だ」という強い気持ち。そうした確たる思いを抱くことが、今を変えるための第一歩になるはず。

なかには、現状に不満があっても「仕方がない」と受け入れてしまう人もいるでしょう。それが必要な時もありますが、本作で描いた武家の女性たちが自由と主体性を手に入れようと一歩を踏み出したのは、制約が多いなかで育まれた強さのように感じます。この立ち上がる力は、どの時代にも通じる、不変なものではないでしょうか。

私は今年、作家生活10周年を迎えます。デビュー前から、文章にお客さんのつく作家、つまり「この人の文章が好きだから著書を読む」と思われる作家を目指してきました。

さいわい、私の文体を支持してくださる読者も増えて嬉しい気持ちがある一方、自分が理想とする文章にはまだまだ遠い。綺羅星のごとき先達がともす灯りで足元を照らしながら、これからも自分の道を一歩ずつ進んでいこうと思います。

このところ時代ものが続いていましたが、私のデビュー作は史実に基づく小説。原点に立ち返り、歴史小説も書いていきたいです。