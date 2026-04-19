『PEANUTS』×「ブルックス ブラザーズ」コラボに新作！ スヌーピーたちを描いた春夏コレクション登場
「ブルックス ブラザーズ」は、4月17日（金）から、『PEANUTS』とのコラボコレクション「Spring ＆ Summer 2026」を、全国の店舗や公式オンラインストアなどで販売中だ。
【写真】春夏にぴったりなトートバッグも！ 新作アイテム一覧
■トラッドに遊び心をプラス
今回登場したのは、「ブルックス ブラザーズ」が大切にしてきたアメリカントラッドの精神に、『PEANUTS』のユーモアと軽快さを掛け合わせたコラボコレクション。
デザインには、スヌーピーやウッドストック、チャーリー・ブラウンがドッグハウスのまわりで過ごす様子や、スケートボードを楽しむ姿などを採用し、クラシックなトラッドアイテムに遊び心のあるモチーフや刺しゅう、プリントを加えることで、大人が楽しめるキャラクター表現に昇華している。
またラインナップには、長袖＆半袖の「Tシャツ」をはじめ、ブランドを象徴する「ボタンダウンシャツ」、シアサッカー素材の「セットアップ」、落ち着いた印象の「スウェット」などを用意。そのほかや「タイ」、「キャップ」、「トートバッグ」など、春夏の装いに取り入れやすいアイテムがそろう。
また、コラボ商品購入者には先着でオリジナルステッカー（全6種）をランダムでプレゼント。数量限定のため、なくなり次第終了となる。
【写真】春夏にぴったりなトートバッグも！ 新作アイテム一覧
■トラッドに遊び心をプラス
今回登場したのは、「ブルックス ブラザーズ」が大切にしてきたアメリカントラッドの精神に、『PEANUTS』のユーモアと軽快さを掛け合わせたコラボコレクション。
またラインナップには、長袖＆半袖の「Tシャツ」をはじめ、ブランドを象徴する「ボタンダウンシャツ」、シアサッカー素材の「セットアップ」、落ち着いた印象の「スウェット」などを用意。そのほかや「タイ」、「キャップ」、「トートバッグ」など、春夏の装いに取り入れやすいアイテムがそろう。
また、コラボ商品購入者には先着でオリジナルステッカー（全6種）をランダムでプレゼント。数量限定のため、なくなり次第終了となる。