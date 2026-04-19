「フラストレーションがたまる」わずか１得点で今季終了の日本人FW、リーグの“ワースト補強”に英選出「驚きではないかもしれない」
セルティックを去ってからレンヌで苦しんだ古橋亨梧は、夏に新たな挑戦に臨んだ。わずか半年でフランスを離れ、チャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに移籍。再起を図った。
しかし、古橋とクラブが望んだようにいかなかったのは周知のとおりだ。リーグ戦でのゴールは１月に決めたひとつのみ。公式戦全体で31試合出場、３ゴールという数字にとどまっている。さらに、４月に入って肩の手術でひと足先にシーズンを終えることになった。
レンヌでの苦境はあったが、セルティックでは165試合で85得点を記録したストライカーだ。約1000万ポンド（約20億円）という移籍金もあり、バーミンガムではグラスゴー時代の得点力を取り戻すことが期待された。それだけに、落胆も小さくない。
英メディア『Football League World』は４月16日、今シーズンのチャンピオンシップの補強ワースト10をリストアップ。古橋をワーストに選出している。
同メディアは「このリストのトップにくるのがバーミンガムのキョウゴ・フルハシなのは驚きではないかもしれない」と報じた。
「すでに去就に関するうわさもあり、１月にはセルティック復帰が騒がれたが、週給４万ポンド（約760万円）というサラリーで不可能になったとされる。さらにバーミンガムでの１年目はフラストレーションのたまるものとなり、４月には肩のケガで手術を受け、バーミンガムでのシーズンを終えることになった」
古橋はイプスウィッチとの開幕戦でループシュートを決めたが、ファウルがあったとしてゴールは認められなかった。クリス・デイビス監督が怒りを表し、議論も呼んだこの判定がなければ、デビュー戦での得点がその後のバーミンガムでの古橋のキャリアを違うものにしていたかもしれない。
だが、「もし」は禁物だ。１年半にわたって苦境にある古橋は、肩の手術を受けて心機一転して迎える来シーズン、事態を好転させられるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
しかし、古橋とクラブが望んだようにいかなかったのは周知のとおりだ。リーグ戦でのゴールは１月に決めたひとつのみ。公式戦全体で31試合出場、３ゴールという数字にとどまっている。さらに、４月に入って肩の手術でひと足先にシーズンを終えることになった。
英メディア『Football League World』は４月16日、今シーズンのチャンピオンシップの補強ワースト10をリストアップ。古橋をワーストに選出している。
同メディアは「このリストのトップにくるのがバーミンガムのキョウゴ・フルハシなのは驚きではないかもしれない」と報じた。
「すでに去就に関するうわさもあり、１月にはセルティック復帰が騒がれたが、週給４万ポンド（約760万円）というサラリーで不可能になったとされる。さらにバーミンガムでの１年目はフラストレーションのたまるものとなり、４月には肩のケガで手術を受け、バーミンガムでのシーズンを終えることになった」
古橋はイプスウィッチとの開幕戦でループシュートを決めたが、ファウルがあったとしてゴールは認められなかった。クリス・デイビス監督が怒りを表し、議論も呼んだこの判定がなければ、デビュー戦での得点がその後のバーミンガムでの古橋のキャリアを違うものにしていたかもしれない。
だが、「もし」は禁物だ。１年半にわたって苦境にある古橋は、肩の手術を受けて心機一転して迎える来シーズン、事態を好転させられるだろうか。
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