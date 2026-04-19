俳優・知念秀和さんが、自身初となるカレンダーの発売記念イベントに登壇しました。



【写真を見る】【 知念秀和 】 M!LK・塩粼太智との 高校時代のエピソードを回想 「まさかご一緒できるなんて」 レギュラー同時加入に感慨



知念さんは20歳から21歳にかけての、大事な人生の転換期となる時期に発売できて、本当に運がよかった瓩箸砲辰海蝓

普段は「可愛い」イメージを持たれることが多いそうですが、今作は狒鞍韻鮠紊欧紳膺佑隆兇犬すごく好評で。きちんとスーツを着て、大人な知念を演出したりした瓩函▲ャップをアピールしていました。あ





4月のスーツ姿での撮影時は爛好織奪佞粒Г気鵑糧娠がすごくよくて。特に男性の「知念くんカッコいい！」みたいな、黄色い...というか、オレンジの歓声をいただくことができた瓩噺世つ召靴董会場には笑いが湧いていました。





またこの春から、TBS『よるのブランチ』の新レギュラーに加入した知念さん。猖夕身、初めてのバラエティで、ワクワクと緊張。早く馴染んで、楽しい番組を「より観たいな」って思ってもらえるように頑張りたい。食べ物の美味しさだったり、行ってみたいと思わせられるような食レポを目指したい瓩函▲哀襯瓮蹈韻悗琉嬪澆鮓譴蠅泙靴拭







共にレギュラーを務める事務所の先輩、M!LK・塩粼太智さんからは牋貊錣亡萃イ辰討い海Αみたいなエールはいただいた瓩般世しつつ犲造六務所に入りたての高校時代に、塩粼さんとお会いしたことがあって。入りたてだった自分に「これから、つらいことは絶対ある。けど、周りに感謝して楽しめば、きっと大丈夫だから」ってありがたいアドバイスをいただいて。それから塩粼さんのことをずっと応援してたんですけど、まさか今回ご一緒できることになってほんとに夢のよう。同じレギュラーとして、塩粼さんの背中を追いかけていきたい瓩函尊敬の眼差しで語りました。









【担当：芸能情報ステーション】