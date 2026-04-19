俳優の知念英和が１９日、都内でカレンダーの発売を記念した囲み取材を行った。

昨年まで放送された「仮面ライダーガヴ」（テレビ朝日系）で主人公のガヴ／ショウマを演じた知念の初カレンダーで、誕生日の３月１９日に発売された。「本当にお届けしたかったので、出すことができてうれしい。２０歳から２１歳にかけて、人生の転換期に出せて幸運だなと思っている」とかみしめた。

地元・沖縄でも撮影し、かっこいいとかわいいを兼ね備えた姿が収録されている。お気に入りは４月の大人っぽいスーツ姿のカットで、「撮影現場の男性スタッフの方の黄色いというか、オレンジの歓声をいただくことができて、男性の方にも刺さって良かった。友人からは『初めて色気を感じた』と言われてうれしかったので、特に見ていただきたい」とアピールした。

現在は、ＴＢＳ系「よるのブランチ」にＭ！ＬＫの塩崎太智とともにレギュラー出演。事務所の先輩にあたる塩崎とは高校時代に面識があるそうで、「当時高校生で、沖縄にいるときにＭ！ＬＫさんが（沖縄に）いらっしゃって、『これからつらいことは絶対あるけど、周りに感謝して楽しめば大丈夫だから』ってアドバイスをくださった。今回レギュラーでご一緒することになって夢のようですし、塩崎さんの背中を追いながら頑張っていきたい」と意気込んだ。