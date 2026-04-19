◆米大リーグ ロッキーズ４―３ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャースは１８日（日本時間１９日）、敵地・ロッキーズ戦に逆転負けを喫し、連勝は「４」でストップした。初回にタッカーの２ランで先制するも逆転を許した。打者有利で「打者天国」とされるクアーズフィールドで精彩を欠いた打線にロバーツ監督は、「この球場で３点では厳しい。今の打撃の状態を考えると、今夜はもっと点を取れたはずだと思う」と険しい表情だった。

大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」でフル出場し、９回の５打席目に右前安打を放ち、連続試合出塁記録を１９２３年のベーブ・ルースに並ぶ「５０」に更新した。これには指揮官も「これまで十分に称賛してきたけど、５０試合連続出塁というのは、本当に驚異的だ。最後の打席で何か起こしてくれることを期待していた。本当にすごい記録だよ。本当に翔平は別格の存在だよ」と絶賛した。

初回は先頭・大谷の一塁へのゴロが悪送球を誘う（記録は失策）と、直後の２番タッカーも初球を捉えて２ラン。わずか２球で先取点を奪った。大谷は失策の出塁のため、記録上は出塁がカウントされなかった。幸先よく先制したが、チームは３―１の２回には犠飛で１点差に迫られると、６回には２番手右腕クラインがつかまり、２点を失って逆転を許した。

１点を追う最終９回は２死一、二塁とチャンスを作ったが、あと一歩及ばなかった。