福原愛さん、出産を発表「母子ともに健康」元夫との親権争い経て2025年12月に再婚・妊娠を公表
【モデルプレス＝2026/04/19】元卓球選手の福原愛さんが出産したことがわかった。4月19日までに自身の公式サイトを通じて報告した。
【写真】福原愛さんのイケメン元夫＆長女
自身の公式サイトを通じて、4月17日に「ご報告」と題したお知らせを公開した福原さん。「このたび、無事に出産いたしましたことをご報告申し上げます」と伝え、「おかげさまで母子ともに健康で、穏やかに過ごしております」と明かした。
そして「今後も卓球を通して社会に貢献できますよう、より一層精進してまいる所存でございます。引き続き温かいご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と結んでいる。
福原さんは、2016年9月に卓球選手の江宏傑氏と結婚。2017年には第1子となる長女、2019年には第2子の長男を出産し、2021年には離婚が成立。長男の親権めぐり争っていたが、2人の子供は「共同親権」になることを発表していた。そして、2025年12月には再婚と妊娠を公表している。（modelpress編集部）
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◆福原愛さん、出産を報告
自身の公式サイトを通じて、4月17日に「ご報告」と題したお知らせを公開した福原さん。「このたび、無事に出産いたしましたことをご報告申し上げます」と伝え、「おかげさまで母子ともに健康で、穏やかに過ごしております」と明かした。
◆福原愛さん、2025年12月に再婚＆妊娠発表
福原さんは、2016年9月に卓球選手の江宏傑氏と結婚。2017年には第1子となる長女、2019年には第2子の長男を出産し、2021年には離婚が成立。長男の親権めぐり争っていたが、2人の子供は「共同親権」になることを発表していた。そして、2025年12月には再婚と妊娠を公表している。（modelpress編集部）
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