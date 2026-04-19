NBAプレーオフ開幕…八村塁ら過去最多タイとなる30カ国68名の外国籍選手が参戦

4月19日（現地時間18日）、「NBAプレーオフ2026」が開幕した。優勝を懸けた激しい戦いが幕を開けるなか、今シーズンのプレーオフにはアメリカ以外の出身である外国籍プレーヤーが過去最多タイとなる68名（30カ国）ロスター入りしており、リーグの国際化を示す結果となっている。

今シーズンの開幕時には、43カ国から過去最多となる135名の外国籍プレーヤーが登録されていた。プレーオフの舞台においてもその傾向は色濃く反映されており、世界中から集まったトッププレーヤーたちがしのぎを削ることとなる。

国別の内訳を見ると、カナダ出身のプレーヤーが最多の11名となっている。次いでフランスが9名で2位、ドイツが7名で3位、オーストラリアが5名で4位と続いている。日本からは唯一、八村塁（ロサンゼルス・レイカーズ）がプレーオフの大舞台に立つ。

チーム別では、アトランタ・ホークスが最多となる8名の外国籍プレーヤーをロスターに擁している。バハマのバディ・ヒールドやフランスのザカリー・リザシェイのほか、カナダのニキール・アレクサンダー・ウォーカーやオーストラリアのダイソン・ダニエルズなど、多様な国籍のプレーヤーがチームを支えている。

今回のプレーオフでも、数多くの外国籍プレーヤーが各チームの中心選手として活躍が期待されている。カナダを牽引するオクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（SGA）をはじめ、セルビア出身のニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）、スロベニア出身のルカ・ドンチッチ９レイカーズ）、フランス出身のビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）やルディ・ゴベア（ミネソタ・ティンバーウルブズ）といった、リーグを代表する各国のスターたちが顔をそろえた。

そして日本のバスケットボールファンにとって最大の注目は、やはり八村の存在だ。世界最高峰の舞台で躍動する各国のトッププレーヤーたちとともに、日本人プレーヤーがどのような活躍を見せてくれるのか。熱狂に包まれるプレーオフから目が離せない。

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