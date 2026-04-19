レイカーズがロケッツを下してプレーオフ白星発進…ケナードが爆発、八村塁は攻守で勝利に貢献

4月19日（現地時間18日）、「NBAプレーオフ2026」が開幕。、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでヒューストン・ロケッツとの1回戦に臨んだ。

ウェスタン・カンファレンス4位でプレーオフに進んだレイカーズはオースティン・リーブスとルカ・ドンチッチが欠場。ルーク・ケナード、マーカス・スマート、レブロン・ジェームズ、八村、ディアンドレ・エイトンが先発に名を連ねた。

負傷のケビン・デュラントが欠場したロケッツに対し、レイカーズはレブロンが第1クォーターから8アシストの活躍でオフェンスをけん引。ケナードが11得点を挙げれば、エイトンが6得点、八村が5得点を重ね、33－29で最初の12分間を終了した。

ロースコアな展開となった第2クォーターは、残り1分52秒を最後に得点がストップ。0－6のランを許し、48－50と2点差に詰め寄られた。

前半を終え、エイトンがチーム最多12得点。ケナードが11得点、八村が7得点、スマートが7得点6アシスト、レブロンが6得点10アシストを記録した。

第3クォーターは八村やケナードが高確率なショットを披露。フリースローでも加点すると、ディフェンスでは相手を18得点に抑え、75－66と9点のリードを奪った。

第4クォーターは序盤に八村が2本のミドルシュートを決めると、開始3分39秒からレブロン、ケナードの連続3ポイントで88－72と16点差。残り2分6秒に9点差まで詰め寄られたものの、レブロンを中心に試合を進め、107－98で逃げきった。

レイカーズはケナードが5本の3ポイントを決めきるなど27得点と爆発。レブロンが19得点8リバウンド13アシスト1ブロック2スティールの活躍で試合を支配したほか、エイトンが19得点11リバウンド、スマートが15得点8アシスト2ブロック、八村が2本の3ポイントを含む14得点2リバウンド2ブロック3スティールで勝利に貢献した。

なお、両チームによる第2戦は22日（同21日）に開催される。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 107－98 ヒューストン・ロケッツ



LAL｜33｜17｜25｜32｜＝107



HOU｜29｜19｜18｜32｜＝98



Beautiful offense from the fellas 💪 pic.twitter.com/XlieLBDRZ4

- Los Angeles Lakers (@Lakers) April 19, 2026

【動画】レブロンのアシストから八村塁が3ポイントを成功