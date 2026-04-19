ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番DH」で先発出場。9回の第5打席に右前打を放ち、連続出塁を「50」試合に伸ばした。

■スミスのヒットで迎えた第5打席

大谷は前日の試合で菅野智之投手から2安打を放ち、チームの勝利に貢献。この試合では第1打席に相手野手の失策、第4打席に打撃妨害で出塁したものの、いずれも記録上は出塁にカウントされなかった。

それでも9回表、代打のウィル・スミス捕手が内野安打でつなぐと、大谷に第5打席が巡ってきた。

2死一塁で迎えた第5打席、大谷はビクター・ボドニック投手の3球目チェンジアップを捉え、打球速度110.4マイル（約177.7キロ）の右前打を記録。執念の一打で連続出塁を「50」試合に伸ばした。

MLB公式のサラ・ラングス記者は自身のXで、この記録が1954年のデューク・スナイダー（58試合）、2000年のショーン・グリーン（53試合）に続く球団3位タイで、1900～01年のウィリー・キーラーに並んだと紹介した。

大谷はこの日4打数1安打で打率は.264。ドジャースは3－4で競り負けたものの、昨季から続く連続出塁試合を大台の「50」に到達させた。

