小田原北条氏や大久保家の武具などが展示された企画展＝小田原城天守閣

安土桃山―江戸時代の武具を紹介する企画展「武者の装い」が、小田原城天守閣（神奈川県小田原市城内）で開かれている。小田原北条氏や小田原藩主だった大久保氏ゆかりの収蔵品を中心に甲冑（かっちゅう）や兜（かぶと）４５点が並び、訪れた人の目を楽しませている。５月３１日まで。

「本小札紫糸素懸威腹巻（ほんこざねむらさきいとすがけおどしはらまき）」は小田原北条氏４代当主氏政の弟で三崎城主などを務めた氏規所用と伝わる。子孫の河内狭山藩（大阪府）に伝わったもので、北条一族伝来の甲冑類は珍しく、貴重な作品という。

前立てに「利剣」の合印を飾った「本小札金茶糸威二枚胴具足（きんちゃいとおどしにまいどうぐそく）」は江戸前期に大久保家の家臣が所持。同時期の機能性を重視したものから装飾性を強めていく中期の甲冑まで時代ごとの変遷が分かる。

兜の優品は相模国で製作された系統の「相州鉢」が中心。室町末期の甲冑師「明珍（みょうちん）信家」の銘が入った兜は小田原北条氏ゆかりの可能性があるとされる。

このほか大久保氏の「上り藤に大紋」が彫られた馬具や軍扇、旗、陣羽織なども並ぶ。大貫みあき学芸員は「大きな実物資料は普段なかなか展示できないものも多い。ぜひこの機会に見てもらいたい」と話している。

午前９時〜午後５時（最終入場は同４時半）。入館料は市内の高校生以上５００円（市外は千円）、小中学生２００円（同３００円）。問い合わせは、小田原城天守閣電話０４６５（２２）３８１８。