ＪＲＡは４月１９日、香港チャンピオンズデー（２６日、シャティン競馬場）の３競走に出走する日本調教馬６頭が、同日深夜に現地に到着したことを発表した。栗東所属馬は１７日に出発便欠航のアクシデントもあったが、全馬無事に現地入りした。

各馬の出走レースと陣営コメントは以下の通り

◆チェアマンズスプリントプライズ・Ｇ１（芝１２００メートル）

サトノレーヴ 齊藤助手「馬の様子は普段どおりで元気です。輸送中もカイバをよく食べており、健康状態は良好です」

◆チャンピオンズマイル・Ｇ１（芝１６００メートル）

シュトラウス 瀬戸助手「３回目の海外輸送で馬も慣れてきており、成長を感じます。馬の状態もとても元気です」

ジャンタルマンタル 松井助手「輸送中は落ち着いており、カイ食いもよく、水もよく飲んでおり、いつもどおりの雰囲気です」

◆クイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（芝２０００メートル）

ジューンテイク 荻野助手「輸送中は落ち着いており、無事に問題なく輸送をこなしてくれました」

ジョバンニ 大久保助手「初めての海外遠征でしたが、輸送中は思ったより落ち着いており、順調にこなせました」

マスカレードボール 岡田助手 「初の海外輸送を無事にクリアできてよかったです。香港の気候は日本と似ていますし、カイバもよく食べています。これから無事に調整していきたいです」