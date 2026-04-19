◆米男子プロバスケットリーグ ＮＢＡ プレーオフ カンファレンス１回戦第１戦（１８日）

レギュラーシーズン（ＲＳ）西４位のレイカーズの４季連続となるプレーオフ（ＰＯ）が本拠地で開幕した。同５位のロケッツと対戦し１０７―９８で白星スタートとなった。レイカーズは得点源のルカ・ドンチッチとオースティン・リーブスがＲＳ終盤から欠ける上状態に。ロケッツも主力のケビン・デュラントが右膝のけがでこの日の試合はロスター外となった。

八村塁はスタメンで出場。第１クオーター（Ｑ）の４―４から得意のミドルレンジからのシュートを決めた。１４―９からはレフトから鮮やかに３ポイント（Ｐ）シュートを決め、会場を盛り上げた。第１Ｑは３３―２９と４点リードで終えた。

八村は第２Ｑ中盤でも得点。その後は豪快なブロックも披露した。チームは５０―４８と接戦で折り返すと、５４―５４の第３Ｑでフリーの状態からこの日２本目の３Ｐシュートを楽々決め、１０得点に乗せた。７５―６６で第４Ｑに入り、序盤でステップバックを用いながらネットを揺らした。接戦をレイカーズが１０７―９８で勝利した。

八村は４１分３０秒出場し１４得点をマーク。４１歳のレブロン・ジェームズは１９得点１３アシストとダブルダブルで活躍した。

八村にとってＰＯは「学校を休んで見ていた」というほどの夢舞台だ。２３年は日本人初のカンファレンス決勝進出を果たしたが、直近２年は１回戦で敗退。「激しさ、選手たちの本気度を見られるのがＰＯ。子供たちも見てくれているので、勇気づけられたら」と日本から応援する多くのジュニアへ活躍を誓っていた。

◆ＮＢＡプレーオフ １６チームで行われ、東西カンファレンスのレギュラーシーズン１〜６位が自動的に進出。同７〜１０位はＰＯ進出決定戦に回る。トーナメント制で行われ、４戦先取したチームが勝ち上がる。カンファレンス１回戦、準決勝、決勝と進み、東西王者同士のＮＢＡ決勝で優勝チームを決定する。