大型連休に旅行をされる方も多いかと思います。そこで、旅行に行く時のちょっとした防災対策を紹介します。去年掲載した「お出かけでの防災対策（2025年4月27日）」では、『お出かけ先のハザードを事前にWebなどでチェックしてもらいたいのですが、旅行者向けのハザードマップやWebサイト、アプリが無いので』と書きました。しかし、やはり最低限のチェックをした上で出かけた方がいいと考え、今回は国土交通省が作ったサイト「重ねるハザードマップ」でチェックする方法を紹介します。

ハザードマップをチェック

国土交通省の「重ねるハザードマップ」は、2025年5月25日に掲載した記事で紹介しています。スマホでも見やすいのが特徴です。お出かけ先の地勢に合わせて、画面左側のハザードのアイコンを選びます。

□海沿い・・・津波、高潮

□河川 ・・・洪水、土砂災害

□山地、斜面がある場所・・・土砂災害 をチェックします。

旅の目的地をクローズアップするのではなく、やや広目にして地域全体の状況を把握しておきましょう。

旅行中に災害に遭遇する確率は高くはありません。しかし、天候の急変や突然の地震で、どんな災害に巻き込まれる可能性があるのかを知っておけば、その時の対応が早くなります。

避難所の場所をチェック

避難所に行かなければならない事態に陥った時は、避難所の場所を地元の人に聞きましょう。スマホ用の「避難所アプリ」もあります。無いとは思いますが「避難所は、住人のためのものだから旅行者はダメ」と、間違った認識の人がいるかもしれません。

そんなことはありません。避難所には誰が行ってもいいんです。声をかけた方と話がかみ合わなかったら、観光協会や市町村役場に相談してください。

最初に行った避難所に余裕が無い場合、収容人数的に旅行者が入れる避難所を紹介してくれます。私が取材した三重県の観光協会の方は、「旅行者は土地勘がないと思うので、観光協会のスタッフが避難所に案内します。安心して来てください」と話していました。

緊急地震速報アプリ 防災アプリ

緊急地震速報のアプリや、防災気象情報を知らせてくれるアプリをスマホに入れておきましょう。この場合、登録場所を「自宅」に加え「旅の目的地」にします。登録場所の数に余裕がある場合は、移動経路の都道府県も登録しておきます。普段からこのようなアプリを使っている方は、登録場所に「旅先」を加えます。

このような防災対策は、役に立たないのがイチバンです。そのような時は「あー面倒臭かった。もうやらなくていいや」ではなく、「安心して旅ができてよかった。無駄かもしれないけど、次もやろう」です。安心安全が第一です。

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被災地取材やNPO研究員の立場などから学んだ防災の知識や知恵を、コラム形式でつづります。

■五十嵐 信裕

東京都出身。1990年メ～テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える！巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。