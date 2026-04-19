夫婦漫才コンビ「かつみ♥さゆり」の♥さゆりが夫婦で人間ドックに行ったことを明かした。♥さゆりは受診したクリニックについて「ホテルみたいでびっくりしました～」と報告した



【写真】えっ、ここはリゾート？クリニック？

♥さゆりは18日に更新したインスタグラムで「先日 夫婦で人間ドックに行きましたぁ～」と投稿。「30代で検査の大事さを知ってから勝手に『検査親善大使』を名乗ってる検査大好きかつみ♥さゆり CMさせて頂いてる(有難いです)京都の『御池クリニック』さんで検査してもらいましたぁ～ 最新医療機器を備えた人間ドック PET画像 画像診断のスペシャリスト病院さんです～」と紹介。



続けて「ホテルみたいでびっくりしました～ レディースクリニックもあって」とし、 MRIやCTの天井もリラックスできるように配慮があり、「音楽聴きながら出来てランチまで付いてて もはや えっ今日リゾート来てる？って思っちゃうの巻～」とストレスが少なかった様子。「あっ お母様はお子様預かってもらえますです～ その後 結果を細かく頂いて自分で全く自覚も何もないところに色々見つかったりして やっぱり早め早めの検査の大事を再確認するの巻でしたぁ～ 皆様も是非是非 早めの検査して ずっと元気でいて下さいませ」と呼びかけた。



さゆりは昨年4月、胃カメラと大腸カメラの検査を受け、ポリープを切除したことをインスタグラムで明かしている。



（よろず～ニュース編集部）