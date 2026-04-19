お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が19日、TBS系「サンデージャポン」（日曜前9・54）に出演。京都男児遺棄事件について言及した。

京都府南丹市で行方不明だった当時小学5年生の安達結希さん（11）の遺体を遺棄した疑いで、父親の会社員・安達優季容疑者（37）が逮捕された。

同容疑者の逮捕容疑は、3月23日朝ごろから4月13日午後4時45分ごろまでの間、結希さんの遺体を南丹市内に隠した後、発見現場となった同市園部町の山林に遺棄した疑い。「私のやったことに間違いありません」と容疑を認め、捜査関係者によると、任意聴取の段階で「首を絞めて殺した」という趣旨の供述もしていたことが分かった。

市内の公衆トイレ付近に遺体が一時的に遺棄された可能性があることや、容疑者の車のドライブレコーダー映像が一部欠落していたことも判明。発覚を免れるため遺体を移動させ、足取りを隠す目的があったとみて慎重に調べている。

行方不明判明以降、府警は容疑者のスマートフォンの位置情報などを基に市内を捜索。今月12日、山中付近で結希さんの物と特徴の似たスニーカーを発見し、13日に別の場所で遺体を見つけた。

カズレーザーは「スマホの位置情報っていうのが手掛かりになる。状況証拠になるのは何となくみんな認識としてあるけど、ここまで強い証拠とか、事件の解決の糸口になるんだとしたら、われわれの知る権利はもちろんあると思うんですけど、あまりこういうのって報道していいのかなっていうのをちょっと疑問に思う瞬間がありますね」と指摘。

その上で「もちろん事件を起こした犯人っていうのは冷静じゃないから、そこは、なかなかスマホのことは頭の隅にいくとは思うんですけど、これがあまりにも浸透すると、証拠を残さないようにっていう力がかかるようになる」と懸念を示した。

そして、「それが今回みたいに事件の解決が遅れるんじゃないか、あんまりこうやって細かく伝えていいのか、どこまで伝えていいものかっていうのはちょっと思いますね」と自身の考えを話した。