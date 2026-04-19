【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 共通する2文字を埋めてみよう。強引な販売手法がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
ビジネスの困った場面から、技術的な確認作業、そして神秘的な判断まで、今回は脈絡のない3つの言葉を用意しました。頭を柔らかくして、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。1分間の集中力で、正解を目指しましょう！
お□□り
□□んてん
ほ□□らない
ヒント：相手の承諾を得ずに強引に物を売りつける行為、新しい機械や車両を本格的に使う前にテストで動かすこと、そして星座から運勢を判断することを思い出してみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「しう」を入れると、次のようになります。
おしうり（押し売り）
しうんてん（試運転）
ほしうらない（星占い）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、トラブルに近い強引な商法、安全を確認するための重要な工程、そして人々の関心を集める占いの名称がそろっていました。共通の音が見つかると、頭の中がすっきりしますね。全く異なる文脈の言葉たちが、同じ「しう」という響きでつながる面白さを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
ビジネスの困った場面から、技術的な確認作業、そして神秘的な判断まで、今回は脈絡のない3つの言葉を用意しました。頭を柔らかくして、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。1分間の集中力で、正解を目指しましょう！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
お□□り
□□んてん
ほ□□らない
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正解：しう正解は「しう」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しう」を入れると、次のようになります。
おしうり（押し売り）
しうんてん（試運転）
ほしうらない（星占い）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、トラブルに近い強引な商法、安全を確認するための重要な工程、そして人々の関心を集める占いの名称がそろっていました。共通の音が見つかると、頭の中がすっきりしますね。全く異なる文脈の言葉たちが、同じ「しう」という響きでつながる面白さを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)