日本の企業が抱える“女性の社内役員が増えない問題”。なぜ増えにくいのか、また今、企業に求められる経営体制とはどのような形なのだろうか。ニュース番組『わたしとニュース』では、専門家の分析を交えてその背景を考える。

【映像】「役員ページが全員おじさんだった」バブリーさんが絶望した瞬間

多くのギャルが在籍し、社員の約9割が女性だという「CGOドットコム」の総長・バブリーさん。日本の企業が抱える根深い問題を変えたいという思いを込めて、設立したと話す。

「社名のCGO（Chief Gal Officer＝最高ギャル責任者）は、各社にギャルを置いてほしいという意味でつけた。昔、某大手自動車会社の役員ページを見たら、全員おじさんだった。こういうことがまだ日本の中心なのだと思ったとき、少し絶望してしまった。だからこそ、そういうところにギャルも行っていいし、それこそ女性ももちろんいた方がいいし、おじいちゃんもいていいし、おばあちゃんがいていい。きっといろいろな多様的な力が日本をこれから強くする基盤になると思うので、女性も含めていろいろな属性の子たちが活躍できる場は作っていけたらいいなと思っている」（バブリーさん）

「必ず男性と女性で差ができてしまう」女性役員が少ない理由を解説

日本企業における女性役員の少なさの理由は何なのだろうか。その理由を、働き方や生き方をテーマに取材を続けるEVeMの滝川麻衣子氏は以下のように解説する。

「大手企業は特に20〜30年前に、女性の採用自体をすごく減らしていた。バブルの崩壊が起きて氷河期といわれる採用抑制の時代があり、この時真っ先に採用抑制されたのは女性だった。特に正社員総合職の女性というのはそもそも採用が抑制されているため、母集団が育っていないという面が1つあると思われる」（EVeM・滝川麻衣子氏、以下同）

「もう1つは、性別役割分担の固定化が間違いなくあると思われる。基本的な考え方として、女性は子どもが生まれたら家庭と育児を中心に、男性は子どもが生まれようが結婚しようが働き続けて昇進を目指すべきであるというふうな、性別による役割分担の固定観念が（日本は）とても強い国だ。（男女）同じように入社してそのままキャリアを進んでいく中で、必ず男性と女性で差ができてしまう。この性別役割分担の固定化が社会全体に浸透しているということ自体が、女性役員も増えないという構造を生んでいると思う」

現在、女性役員は急速な伸び率で増加しているものの、圧倒的に多いのは「社外から招聘する」形である。一体なぜなのだろうか。滝川氏は次のように分析する。

「社内に候補がいないのであれば、人材の労働市場に出ている役員経験者、管理職を長年やってきた人を入れるしかない。社内にいないならば外に取りに行く。さらに、外資で育ってきた人たちを社外取に置くというケースは、日本の現在地においてはよく見られる光景だ」

一方で社内からの役員の登用は、社外役員とは違う効果も期待できると考えられている。

「企業の中にあるカルチャーを一番体現している人というのは、やはりその会社でちゃんと育成してきた人であると言える」

社内・社外役員の女性比率も注意しながら、今、企業に求められる経営体制とはどのような形なのだろうか。

「今、女性の役員を増やすフェーズにあるが、女性の役員を入れることにより意思決定層が柔軟で弾力的で多様性のある意思決定や選択ができる経営チームを作っていることが大切だ」

「本当におかしい」瀧波ユカリ氏がジェンダーバランスに苦言

日本総合研究所の上場企業約3000社の取締役会のジェンダーバランス調査によると、女性役員の比率は社内役員が3.7％、社外役員が27.4％だ。この結果を受け、番組でハレバレンサーを務める、漫画家でパブリックスピーカーの瀧波ユカリ氏は「少なすぎる」と苦言を呈する。

「日本の企業は、家にお世話係がいる健常男性で固めていると思う。それを変えようとしないところに問題があるし、（社内に女性役員候補が）いないから外に取りに行くのも育てる気がまるでない。まず“家にお世話係がいる健常男性”という鋳型を外したら、働き方が柔軟になるなどして男性も楽になる。家にお世話係がいる、元気で若くてバリバリ仕事ができる男性に限られてしまうことが、本当におかしいということに気づいてほしい」（瀧波ユカリ氏、以下同）

ギャルの見解は？「ギャルマインド取り入れたらワンチャンあり」

このように日本で女性が経営陣として活躍しにくい土壌になっていることについて、「CGOドットコム」のギャル大臣さんは次のように見解を示す。

「本当に活躍したいと思っている女性が、性別が理由でできないのはかなり問題だと思っている。一方で、女性の中には家で子どもと触れ合っていたいという考え方の人もいるため、『絶対に女性を増やさなければいけない』と闇雲に女性を増やすのではなく、本当に気合があって男性と同じように活躍したいと思う人をサポートする制度ができたら、良いのではないかと思う」（ギャル大臣さん、以下同）

ギャル大臣さんは「CGOドットコム」が提供する“ギャルを企業に呼んで会議を開くサービス”で、これまで30回以上の会議に参加。そこでも女性活躍の問題を感じているという。

「割合でも明らかに女性が少ないのは感じている。ただ極論、私たちはみんなのマインドをギャルにするという活動をしているため、例えば『おじ』と呼ばれる人たちがギャルマインドを少し取り入れることで、女性にも寄り添えるおじになるようなこともワンチャンありかなと思った」

（『わたしとニュース』より）