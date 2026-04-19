タイヤをつければなんでも車になる⁉「こんなバスがあったらおもしろい」から広がる絵本『バスまだかな』【北村人さん インタビュー】
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――この数年でたくさんの絵本を刊行されていますね。今回は、はじめての、のりもの絵本です。どのようにこの企画ははじまったのですか？
北村人さん（北村人）：もともとはイラストレーションの仕事が中心で、絵本をやろうと強く決めていたわけではなかったんです。ただ、安西水丸さんや和田誠さんのように、イラストレーションと絵本を行き来する作家にはずっと憧れがあって。なので、機会があればやってみたいとは思っていました。
今回の作品については、もともと「いろんな車が出てくる話」のようなアイデアがあったんです。タイヤをつければなんでも車になるじゃないですか。そういう、絵としてのシンプルなおもしろさから考えはじめました。
最初はかなりグラフィック的な発想でした。でも、やりとりを重ねるうちにバスという形になったことで、「このバスにはどんな子たちが乗るんだろう」とか、乗る人や待つ人のことも自然と考えるようになって。そこから絵本として少しずつふくらんでいきました。
――バスの絵本、というのは数多くありますが、あたらしい展開のバスの絵本になりましたね。こんなに楽しいバスがあるならぜひ乗ってみたい！
北村人：ありがとうございます。「実際にありそうなバス」というよりは、「こんなバスがあったらおもしろいよね」という感じで発想したので、読んだ人が「乗ってみたいな」と思ってくれたらうれしいです。
出版社からの内容紹介
バス停のまえで「まだかな まだかな」と待っていると、ふしぎなバスがつぎつぎとやってきて、「いってきまーす！」
いっぽうそのころ、うさぎさんが、みんながくるのを「まだかな まだかな」とたのしみにまっています。最後はみんな、げんきに「とうちゃーく！」
ほのぼのナンセンスなかわいいバスがたくさん登場！
大人気イラストレーター、北村人はじめての乗りもの絵本です。
本記事は「絵本ナビ」から転載しております