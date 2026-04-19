SHIHO、100歳迎えた祖母を顔出し公開「笑顔が弾けてる」「若々しくて素敵」の声
【モデルプレス＝2026/04/19】モデルのSHIHOが4月19日までに、自身のInstagramを更新。100歳の誕生日を迎えた祖母の姿を公開し、祝福した。
【写真】49歳モデル「心が温かくなった」100歳迎えた祖母顔出し
SHIHOは「1ケ月前に、家の中でコケてしまい、背骨を圧迫骨折して入院していた祖母が2日前に無事に退院し、本日、100歳を迎えることができました！」と祖母が100歳になったことを報告し、祖母と自身のソロショットを並べた写真や、祖母らとの過去ショットを公開。「高齢でどんなことが起きても、年齢なんて関係なく、必ず復活して帰ってくる祖母は、奇跡の人そのものです」「これからもずっと長生きしてほしいよ」と祖母への想いをつづっている。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」と祝福の声が続々。「心が温かくなった」「笑顔が弾けてる素敵な家族写真」「若々しくて素敵」「生命力が素晴らしい」「おばあちゃん想いでほっこり」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】49歳モデル「心が温かくなった」100歳迎えた祖母顔出し
◆SHIHO、100歳祖母を顔出し
SHIHOは「1ケ月前に、家の中でコケてしまい、背骨を圧迫骨折して入院していた祖母が2日前に無事に退院し、本日、100歳を迎えることができました！」と祖母が100歳になったことを報告し、祖母と自身のソロショットを並べた写真や、祖母らとの過去ショットを公開。「高齢でどんなことが起きても、年齢なんて関係なく、必ず復活して帰ってくる祖母は、奇跡の人そのものです」「これからもずっと長生きしてほしいよ」と祖母への想いをつづっている。
◆SHIHOの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」と祝福の声が続々。「心が温かくなった」「笑顔が弾けてる素敵な家族写真」「若々しくて素敵」「生命力が素晴らしい」「おばあちゃん想いでほっこり」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】