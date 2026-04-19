3児の母・川崎希、星形にんじんで飾った手作り弁当公開「おにぎり顔付いてて可愛い」「お子さん喜びそう」と反響
【モデルプレス＝2026/04/19】タレントの川崎希が4月19日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。星型にんじんで飾った弁当を公開した。
【写真】38歳3児のママタレ「野菜もたくさんでバランス満点」星型にんじんで飾った手作り弁当
川粼は「お弁当だよ」「くりぬきスターやってみた」とコメントし、海苔で顔を描いたおにぎりの周りを星形にくりぬいたにんじんで飾った弁当を公開。その他ピーマンとツナの炒め物や卵などのおかずや、イチゴも添えられている。
この投稿に、ファンからは「お子さん喜びそう」「おにぎり顔付いてて可愛い」「可愛いお弁当」「野菜もたくさんでバランス満点」「愛情たっぷり」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳3児のママタレ「野菜もたくさんでバランス満点」星型にんじんで飾った手作り弁当
◆川崎希、手作り弁当公開
川粼は「お弁当だよ」「くりぬきスターやってみた」とコメントし、海苔で顔を描いたおにぎりの周りを星形にくりぬいたにんじんで飾った弁当を公開。その他ピーマンとツナの炒め物や卵などのおかずや、イチゴも添えられている。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お子さん喜びそう」「おにぎり顔付いてて可愛い」「可愛いお弁当」「野菜もたくさんでバランス満点」「愛情たっぷり」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】