演歌歌手の藤あや子が、故郷の秋田県仙北市角館町に里帰りしたことを明かした。

１８日に「角館の桜」と題してインスタグラムを更新し、「父の命日に合わせて里帰りしてきました」と報告。「去年は雷雨の中での三十三回忌法要で桜も全然咲いていなかったのですが今年はちょうど満開で最高でした 桧木内川堤や武家屋敷、、、やっぱり故郷の桜は沁みます お土産もたくさんＧＥＴ 角館銘菓のなると餅 福進堂の羊羹 進藤昆布のおぼろ昆布 たけや製パンのコーヒーパン 市民市場のお魚」とつづり、全身ブラックコーデに黒縁メガネを合わせた私服姿で川沿いの桜並木をバックに笑顔を見せるショットなどを多数アップした。

続けて「最後の写真は実家土地の桜」と記し、庭の隅で咲き誇る桜の木のショットをアップ。「３８年前に娘が小学校入学のお祝いでもらってきた苗木を父が庭に植えたものがこんなに立派に」と明かし、「毎年綺麗に咲いてくれてありがとう…父の誇らしげな顔が浮かんできます」と父をしのんだ。

この投稿には「藤さん、本当にお美しいですね」「笑顔がすっごく可愛いです」「ご実家の桜も凄く立派で美しいです」「角館の桜はキレイですよね」「美女と桜」などの声が寄せられている。