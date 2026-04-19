◆米大リーグ ロッキーズ４―３ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、９回の５打席目に右前安打を放ち、連続試合出塁記録を１９２３年のベーブ・ルースに並ぶ「５０」に更新した。

初回の１打席目は敵失、８回の４打席目は捕手の打撃妨害で“出塁”したが、相手のミスによるものだったため、連続試合出塁記録は更新できずにいた。１点を追う９回は７番からの攻撃。３者凡退の場合には大谷には打席が回らず、記録もストップする危機だったが、２死走者なしから代打・スミスが二塁内野安打を放って大谷の５打席目につなげると、右前安打を放って５０試合連続出塁をマークした。

ロバーツ監督は「これまで十分に称賛してきたけど、５０試合連続出塁というのは、本当に驚異的だ。最後の打席で何か起こしてくれることを期待していた。本当にすごい記録だよ」とたたえた。

試合は初回にプレーボールからたった２球でタッカーが２ランを放ってドジャースが先取点を奪ったが、継投がはまらずに逆転負けを喫し、連勝は「４」で止まった。