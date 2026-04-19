「阪神−中日」（１９日、甲子園球場）

試合前練習中に三塁カメラマン席に甲子園球場長、球場担当者、球団幹部、阪神園芸のスタッフが集結。今後の対応を協議した。

甲子園球場を本拠地とする阪神で三塁を守る佐藤輝明内野手も胸中を吐露。「やっぱ危ないのでね。あれはちょっと球団とも話しながらね、やりたいと思います」と話した。

前日の試合で三回に佐藤輝の飛球を追って中日の三塁手・福永がカメラマン席に頭から落下。担架でグラウンドから運び出され、その後、救急搬送されていた。佐藤輝は「普段守ってないとね、なかなか気付きづらいので、難しかったと思います。僕らはね、ある程度分かってるので」と前置きした上で、「あそこは本当に落ちやすいんで、そこは気をつけながらね。守ってるつもりですけど」と語った。

一夜明け、阪神の大山悠輔内野手も、一塁カメラマン席付近で何かを確認する様子もあった。同じアクシデントを繰り返さないためにも、担当者が協議を始めた。終了後に関係者は「そうです」と対策を協議していたことを認め「これからに向けて何かしないと。問題意識を持ってという形です」と説明した。