中日は１９日、福永裕基内野手の出場選手登録を抹消した。脳しんとう特例措置が適用され、ブライト健太外野手が代替指名選手となった。

福永は前日に行われた阪神戦で、三回２死二塁、佐藤輝が放った三塁ファウルグラウンドへの飛球を追ったが、カメラマン席に頭から落下。状態を見た福家三塁塁審がすぐさま担架を要請し、球場は騒然となった。

その後、担架に乗せられ三塁側スタンドとアルプス席の間の通路から搬送された。その際にスタンドから「福永、頑張れ」とエールの拍手で、甲子園は軽傷を願う声に包まれた。その後、球場内にある救護室へ運ばれ、救急車で搬送された。

敵将の藤川監督も「心配でしかないですが、危ないと言いますかね…。それだけドラゴンズの選手たちもチームスタッフ含めて、必死になってるからこそですけどね。とにかく健康であることを願います」と語っていた。この日の試合前練習では関係者らが三塁カメラマン席の現場を確認。今後に向けての対応を協議していた。

また花田旭外野手の出場選手登録も抹消され、川越誠司外野手が代わって昇格した。