イランがホルムズ海峡封鎖　トランプ大統領「協議は順調」　米軍はイラン関連の船舶拿捕に向け準備と米メディア

アメリカとイランの停戦期限が迫る中、イランがホルムズ海峡の封鎖を表明するなど双方の駆け引きが続いています。

イラン革命防衛隊は18日、ホルムズ海峡を封鎖したとしたうえで、接近する船舶は敵への協力とみなし、標的になると警告しました。

こうした中、複数のインドメディアは、インド船籍の船舶2隻がホルムズ海峡でイランの艦艇から銃撃を受けたと報じました。

トランプ大統領：

イランとの協議は順調だ。少し調子に乗る場面もあったが47年来のことだ。

トランプ大統領は18日、「イランはホルムズ海峡を再び封鎖しようとしている。我々を脅すことはできない」と強調しました。

また、ウォールストリート・ジャーナルは18日、政府当局者の話として、アメリカ軍が数日以内に国際水域で、イランに関連する石油タンカーや商船の拿捕（だほ）などに向けた準備を進めていると報じました。

取り締まりを強化し、イランに譲歩を迫る狙いがあるとみられます。

さらに、ロイター通信によりますと、対米交渉を担うガリバフ議長は「交渉は進展しているが、大きな隔たりが残っている」と述べています。

停戦期限の21日を前に、双方の駆け引きが続いています。