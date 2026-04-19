33歳まで舞台俳優を生業とし、デジタル業界に転身。一方でモンブランが好き過ぎて、「日本モンブラン協会」を立ち上げてしまった大坪直哉さん。甘いものをこよなく愛しながら、国際公認ヘルスコーチとして自身も体を鍛え、筋肉とも向き合っています。大坪さんが探求しているモンブランの奥深さについて綴ります

【写真】鍛え上げられた大坪さんの肉体

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ロミジュリは、どうやってもロミジュリ

初めまして。モンブランが好きすぎて、日本モンブラン協会を立ち上げてしまった会長の大坪です。婦人公論.jpさんにて「モンブラン偏愛日記」を連載することになりました。

私は33歳まで舞台俳優を生業としていました。30歳まで日本の扉座という劇団に所属し、その後ロンドンに渡り、33歳まで演劇活動をしていました。

そういうこともあり、シェークスピアの作品、特に「ロミオとジュリエット」（以下ロミジュリ）は自分でも稽古で演じ、また日英問わず全く違う演出の多くの作品を観てきました。ロミジュリが面白いのは、現代英語でやっても、古期英語でやっても、はたまた日本語でやっても、演者がイギリス人でも日本人でも絶対にそれがロミジュリだってわかるところです。

ご存知の通り、ロミジュリは二つの対立するファミリーに属する若い男女が対立も厭わず心惹かれ、愛し合い、最終的にはそれぞれ自ら命を絶ってしまう悲恋の物語。

それがどんな演出でも、誰が演じても、どんな言語でも、そのストーリーの普遍さゆえロミジュリはロミジュリだってわかるのです。だからこそ演出家のアイデアやセンスが問われるし試される作品なのでしょう。

モンブランも、どうやってもモンブラン

私はモンブランもそうだ、と思うのです。

土台はメレンゲかスポンジか、はたまたタルトか。合わせる栗ペーストは香りの強いイタリア栗かフランス栗か、それとも繊細な和栗にするか。さらに和栗の中でも小布施の栗か笠間の栗か、もしくは山鹿の栗がいいか。栗ペーストの下には王道のクレームシャンティを忍ばせるか、もしくはクレームパティシエールで変化をつけるか。どれを選ぶかでもう百万通りの組み合わせがある。だとしても、どれを食べても、それはモンブランなのです。

まさに誰が演じても、何語でやっても、そのストーリーからロミジュリだとわかるように、栗ペーストとクリームを使い、そして甘いというストーリーラインさえ描いていればそれはモンブランなのです。それはもうスイーツ界のプラットフォーム。その共通のプラットフォームがあるからこそ、パティシエは素材を組み合わせてオリジナリティ溢れるモンブランを作ることができるし（はたまた究極的に素材にこだわってシンプルにも作れるし）、食べる側もそのプラットフォームゆえいろんなモンブランの比較ができる。

モンブランがこんなにも愛され、食べ歩く人が多いのも、多様な演出を許容できる懐の深い明確なストーリーラインがあるからなのだと私は感じています。



モンブラン絞り機を手に

モンブランの発展に貢献していきたい

そんなモンブラン好きなモンブラニストの皆様、会長からぜひお願いがあります。今度モンブランを食べる時はパティシエの技を堪能するのに加え、ぜひその先にいる栗農家さんの存在にもぜひ思いを馳せて欲しいのです。

実は日本の栗農家さんの平均年齢は地域によっては65歳を超え、それに伴い生産量も毎年低下してきているのです。美味しい栗がどこでどうやって作られているのか、それを考えていただくだけでも日本の栗農業の再興のきっかけになるんではないかと思っています。もし和栗っていうチョイスがなくなってしまったら、モンブラン好きとしては悲しすぎますよね。

日本で最もモンブランを食べる男として、これからも栗生産者、パティシエ、消費者のモンブランハブとなり、モンブランの発展に貢献していきたいと思います。

モンブラン愛好家のモンブラニストの皆様、日本モンブラン協会をぜひ知っていただければと思います。

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