【父「土下座しろ！」の10年後】父と母、反面教師にさせてもらいました！＜第18話＞#4コマ母道場
10年前、当時18歳だったアカリさんは、大学受験の際、学歴コンプレックスをこじらせた父親から土下座を強要されました。学費を得るためにその要求を受け入れたアカリさんは、同時に両親からの自立を決意します。そして大学進学を機に、両親とは次第に疎遠になっていったのですが……。
第18話 あとは弁護士を通して【アカリの気持ち】
【編集部コメント】
ミサトさんの他人事口調……アカリさんに言われて、さすがにミサトさんも少しだけ気が付いたようですね。大学費用を返金するにあたり、振込口座を書いてほしいとアカリさんは告げます。でもこの紙に口座名を書くということは、アカリさんの絶縁宣言を受け入れるということも含まれています。紙を見つめながら思い悩むヒデキさん。まだ「悩む」余地があったことに驚きですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと
第18話 あとは弁護士を通して【アカリの気持ち】
【編集部コメント】
ミサトさんの他人事口調……アカリさんに言われて、さすがにミサトさんも少しだけ気が付いたようですね。大学費用を返金するにあたり、振込口座を書いてほしいとアカリさんは告げます。でもこの紙に口座名を書くということは、アカリさんの絶縁宣言を受け入れるということも含まれています。紙を見つめながら思い悩むヒデキさん。まだ「悩む」余地があったことに驚きですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと