ＮＨＫ大阪放送局は１７日、同局制作の夜ドラ「ラジオスター」（月〜木午後１０時４５分＝総合）に多田豊役で出演中の俳優・大八木凱斗のコメントを発表した。

同作の舞台は、震災後の石川・能登。大阪からやってきたボランティア柊カナデ（福地桃子）が始めたラジオ番組をきっかけに名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマだ。

大八木演じる多田は、リクト（甲斐翔真）の同級生。天然かつ、お調子者であり、松本（甲本雅裕）にラジオに誘われたときも二つ返事で引き受ける。松本の指示どおり、笑いを取ろうと必死に頑張るが、そのわりに緊張しやすく、うまくしゃべれないと落ち込んでしまう。

大八木は自身が演じる多田について「ラジオパーソナリティーに自分から志願したり、リクトをラジオに引き入れようとしたりと、大胆なところがありますが、その壁をひょいと飛び越える大胆さはひとえに『ピュアさ』から来ています。ラジオスターのメンバーも多田のピュアさを理解してくれていて、多田がちょっと天然なことを言っても温かく受け入れてくれる。『みんなから見守られる』というところも、多田の魅力」と説明した。

共演中の甲斐について「普段の甲斐さんはけっこうボケたがりな方かもしれない。僕もそれに乗っかったりして、いつも笑ってます。放送でどこまで使われているかわからないけど、他の誰かが中心のシーンで、多田とリクトが端っこのほうで何かゴニョゴニョ言っていることが多いです。そんなところにも、幼なじみの空気感が出ていたんじゃないかと思います」と語った。