1児の母・宮崎宣子、親子遠足の弁当公開 新幹線おにぎり・唐揚げ・ハンバーグなどのメニューに「クオリティ高すぎ」「お子さんが喜びそう」の声
【モデルプレス＝2026/04/19】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが4月19日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。親子遠足の日の手作り弁当を公開した。
【写真】46歳フリーアナ「手が込んでる」“新幹線おにぎり”＆おかずたっぷりの遠足弁当
宮崎は「今日は親子遠足なので、おかずメインで、新幹線おにぎり」と記し、お弁当の写真を投稿。イエローの弁当箱には、唐揚げやハンバーグ、ひじきの煮物やウインナーなど丁寧に盛り付けられたおかず、その隣には四角い窓や細長いラインが海苔で表現された新幹線の形のおにぎりが並べられており、ワクワク感が増す弁当となっている。新幹線のおにぎりについて「この窓の海苔が見えないのよね」と悩みを明かし、「あと、10歳若かったらと思う日々…」と吐露している。
この投稿に、ファンからは「クオリティ高すぎ」「手が込んでる」「栄養バランスもよくて美味しそう」「お子さんが喜びそう」などの声が上がっている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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◆宮崎宣子、親子遠足の日のお弁当披露
宮崎は「今日は親子遠足なので、おかずメインで、新幹線おにぎり」と記し、お弁当の写真を投稿。イエローの弁当箱には、唐揚げやハンバーグ、ひじきの煮物やウインナーなど丁寧に盛り付けられたおかず、その隣には四角い窓や細長いラインが海苔で表現された新幹線の形のおにぎりが並べられており、ワクワク感が増す弁当となっている。新幹線のおにぎりについて「この窓の海苔が見えないのよね」と悩みを明かし、「あと、10歳若かったらと思う日々…」と吐露している。
◆宮崎宣子の投稿に「クオリティ高すぎ」の声
この投稿に、ファンからは「クオリティ高すぎ」「手が込んでる」「栄養バランスもよくて美味しそう」「お子さんが喜びそう」などの声が上がっている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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