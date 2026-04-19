新婚の元櫻坂46メンバー、脚線美際立つ鎌倉ランニングショット公開「凛々しい」「絵になる」の声
【モデルプレス＝2026/04/19】元櫻坂46の渡辺梨加が4月19日までに、自身のInstagramを更新。ランニングを楽しむ様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】新婚の30歳元櫻坂46「変わらずスタイル良すぎる」美脚スラリのショーパン姿
渡辺は「鎌倉を走りました」と報告し、複数枚の写真を投稿。「空気が気持ちいい季節で幸せ」とつづり、黒のキャップにパーカー、ショートパンツを合わせたスポーティーなコーディネートを披露した。緑に囲まれた石畳の道で、引き締まった美しい脚のラインが際立つランニングショットを見せている。
この投稿に、ファンからは「ランニングスタイルが凛々しい」「脚が綺麗」「絵になる」「トレラン、格好良すぎる」「変わらずスタイル良すぎる」「美しい」「ウェアもおしゃれ」「登山のための体力づくりかな」といったコメントが寄せられている。
渡辺は、2026年3月4日に自身のInstagramにて一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】新婚の30歳元櫻坂46「変わらずスタイル良すぎる」美脚スラリのショーパン姿
◆渡辺梨加、美脚際立つランニングスタイル披露
渡辺は「鎌倉を走りました」と報告し、複数枚の写真を投稿。「空気が気持ちいい季節で幸せ」とつづり、黒のキャップにパーカー、ショートパンツを合わせたスポーティーなコーディネートを披露した。緑に囲まれた石畳の道で、引き締まった美しい脚のラインが際立つランニングショットを見せている。
◆渡辺梨加の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ランニングスタイルが凛々しい」「脚が綺麗」「絵になる」「トレラン、格好良すぎる」「変わらずスタイル良すぎる」「美しい」「ウェアもおしゃれ」「登山のための体力づくりかな」といったコメントが寄せられている。
渡辺は、2026年3月4日に自身のInstagramにて一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
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