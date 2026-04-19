朝ドラに３度出演した元人気子役が、高校生になったことを報告した。

１８日に自身のインスタグラムを更新し「高校生活がはじまりました！とっても楽しく、笑顔いっぱいで高校生をスタートすることができています」と伝えたのは、女優の稲垣来泉（くるみ）。「いまだからできる沢山のことを全力で楽しみながら経験したい。過去の自分に尊敬してもらえる人を目指して頑張ります！」と高校生活の目標をつづった。

稲垣は４歳から子役として活躍し、ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「とと姉ちゃん」（１６年）や「スカーレット」（１９年）、「ちむどんどん」（２２年）、ＴＢＳ系日曜劇場「オールドルーキー」（２２年）などに出演。雑誌「ニコラ」の専属モデルとしても活動している。

稲垣は「大好きなお仕事を楽しむこと、頑張ることができているのはずっと応援してくださっている皆様のおかげです。恩返しができるようにこれからも頑張ります」とファンにメッセージを寄せ「皆様にはやくお伝えしたいこともあるので楽しみにしていただけると嬉（うれ）しいです」と呼びかけた。

「写真は雑誌ｎｉｃｏｌａのオフショットです」と説明し、写真をアップ。制服の衣装と眼鏡で、すっかり大人っぽく！フォロワーは「もう高校生！？おめでとうございます」「私は朝ドラのちむどんどんでの暢子ちゃん役の来泉ちゃんが懐かしいです。あれから時代流れるの早いですね」「くるみんが高校生」と成長に驚き、「おとなすぎる」「メガネ姿も可愛い」「カワスギヤバい」の声を寄せた。