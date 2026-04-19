「ロッキーズ４−３ドジャース」（１８日、デンバー）

ドジャースは痛恨の逆転負けで連勝が４でストップ。大谷翔平投手は九回２死から右前打を放つなど４打数１安打で、連続試合出塁記録を「５０」の大台に乗せたが、勝利には結びつかなかった。

土壇場の九回だ。２死から代打スミスが内野安打でつないだ。ここで打席に入った大谷。３球目を振り抜くと打球は一、二塁間を破った。連続試合出塁記録を「５０」に伸ばし、球団では１９００年から１９０１年のブルックリン時代にウィリー・キラーがマークした記録に並び、歴代３位タイとなった。

しかし最後はタッカーが倒れゲームセット。悪夢のような展開で連勝がストップした。初回、大谷は第１打席で初球を打つも一ゴロ。それでも一塁手がベースカバーの投手に悪送球し、敵失で出塁した。直後にタッカーの２ランが飛び出し、先制のホームを踏んだ。わずか２球での先制劇だった。

続く二回にはラッシングがソロを放ち主導権を引き寄せた。しかしここから追加点が奪えない。大谷は第２打席で引っ張り込むようなスイングで一ゴロに倒れていた。第３打席は詰まらされての左飛だった。

先発のシーハンは５回２失点と試合を作ったが、２番手のクラインが３連打を浴びて試合をひっくり返された。そして迎えた八回先頭の第４打席。打撃妨害で出塁し、２死満塁と好機を広げたが同点に追いつくことはできず。九回の好機もいかせず、ドジャースは連勝が４でストップした。