◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第11節 福島―岐阜（2026年4月19日 とうスタ）

J3福島は19日、ホームで岐阜戦に臨む。試合に先立ってメンバーが発表され、今季から加入したFW三浦知良（59）がスタメン入りを果たした。2月7日の開幕戦以来のスタメン。カズが今季初ゴールを決めれば、J2横浜FC時代の17年3月12日にマークしたJ最年長得点記録「50歳14日」の大幅な更新となる。

5季ぶりにJリーグ復帰を果たしたカズは、2月7日の開幕戦でスタメン入り。Jシーズン開幕戦のピッチは2017年以来9年ぶりで、J公式戦はJ2横浜FC時代の21年3月10日以来1795日ぶりだった。J公式戦の最年長出場記録（58歳11カ月12日）を更新する先発起用で前半20分までプレー。代名詞のシザース、魂のスライディングも披露してスタンドを沸かせた。試合後は「自分を褒めてあげたい」と手応えも口にしていた。

第2、3節はベンチ外だったものの、ホーム開幕戦となった3月8日の第5節・長野戦では終盤に途中出場し、自身が持つJ最年長出場記録を59歳10日に更新。短いプレー時間ながら今季初勝利（4―2）に貢献した。

なお今季は秋春制への移行に伴う特別大会で、各記録はJ1、J2、J3と別の公式戦として扱う。