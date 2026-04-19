イランの革命防衛隊は、アメリカが海上封鎖を解除しなかったとし、ホルムズ海峡を再び封鎖すると主張しました。一方、アメリカ軍がイラン関連の船舶の取り締まりを強化するため準備を進めていると報じられました。

イランの革命防衛隊は国営メディアを通じて声明を発表し、ホルムズ海峡を18日午後から再び封鎖すると主張しました。

ホルムズ海峡についてイランのアラグチ外相は17日、停戦期間中、商船に対しては「開放される」と表明していました。

革命防衛隊は再封鎖の理由について「アメリカがイランの船舶および港に対する海上封鎖を解除していないため」としています。さらに、声明では「ホルムズ海峡への接近は敵への協力とみなされ、違反した船舶は標的となる」と警告しました。

これに先立ち、イランの最高安全保障委員会は声明で、「恒久的な平和が実現するまでホルムズ海峡の通航の管理を継続する決意だ」とし、通航には安全確保などのための費用の支払いが必要になると主張しました。

また、仲介国のパキスタンからアメリカ側の新たな提案を受け取ったと表明。「提案を検討中でまだ回答はしていない」としています。

こうしたなか、ウォール・ストリート・ジャーナルはアメリカの当局者の話として、「アメリカ軍が今後数日以内に中東以外の国際水域でイランに関連する石油タンカーの立ち入り検査や商船の拿捕を行うため準備を進めている」と報じました。

イランの港に出入りする船舶への封鎖措置だけでなく、世界各地で取り締まりを強化することでイラン側に譲歩を迫る狙いがあるものとみられます。